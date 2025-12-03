A lakosságtól vesz kölcsönt az állam

A pénzügyminisztérium december 5. és 12. között tartja az idei utolsó Fidelis kötvénykibocsátást, ami az idei tizenegyedik lesz. A tárca gyakorlatilag minden hónapban bocsátott ki értékpapírokat, vagyis a lakosságtól vesz fel kölcsönt a költségvetési hiány részleges finanszírozására.
A decemberi aukción a lejben kibocsátott értékpapírok kamatlába legfeljebb 7,55 százalék, az euróban kibocsátottaké pedig legtöbb 6,20 százalék lesz (a kamatláb több tényező függvénye).
A novemberi aukcióra a lakosság 1,31 milliárd lej értékben jegyzett államkötvényt, ami az idei második leggyengébb állampapír-kibocsátást jelentette a tőzsdén. A Fidelis tíz kiírása során azonban, a CursDeGuvernare.ro számításai szerint a kormány összesen 19,6 milliárd lej kölcsönt vett fel a lakosságtól, ami jóval több, mint 2024-ben, amikor a Fidelis kiírások kéthavonta jelentek meg, és a pénzügyminisztérium 3 és 3,5 milliárd lej közötti összeget gyűjtött be a lakosságtól a költségvetési hiány finanszírozására.
Meg kell jegyezni, hogy az állampapírok különleges adóügyi rendszerbe tartoznak, mivel hozamuk nem adóköteles. Ugyanakkor a magas kamatok miatt a hiány ilyen módon történő finanszírozása az állampapírok érvényességi határideje után újabb (és nagyobb) terhet ró az államra.
