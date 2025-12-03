Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Ötvenezer vállalkozás szűnt meg

2025. december 3., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

Idén január elejétől október végéig 46 917 vállalkozás szűnt meg Romániában, 32,4 százalékkal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban – derül ki az országos cégbíróság (ONRC) által közzétett adatokból.

  • Fotó: Ferencz Csaba
A legtöbb vállalkozást Bukarestben törölték a cégjegyzékből, a fővárosban 9396 cég szűnt meg, 35,43 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A további sorrend: Kolozs 2641 (42,6 százalékos növekedés), Ilfov 2439 (28,37 százalékos növekedés), Konstanca 2273 (21,88 százalékos növekedés), Temes 1929 (19,29 százalékos növekedés), Brassó megye 1740 (47,21 százalékos növekedés) vállalattal. A lista végén Ialomița megye található 250 megszüntetett vállalkozással (ez a szám 31,58 százalékkal nagyobb, mint 2023 első tíz hónapjában), ezt követi Kovászna megye 266 felszámolt céggel, ami 45,36 százalékos növekedést jelent a tavalyi hasonló időszakhoz képest. 

2025-12-03: Pénz, piac, vállalkozás - :

A lakosságtól vesz kölcsönt az állam

A pénzügyminisztérium december 5. és 12. között tartja az idei utolsó Fidelis kötvénykibocsátást, ami az idei tizenegyedik lesz. A tárca gyakorlatilag minden hónapban bocsátott ki értékpapírokat, vagyis a lakosságtól vesz fel kölcsönt a költségvetési hiány részleges finanszírozására.
2025-12-03: Pénz, piac, vállalkozás - :

Munkanélküliség

Idén októberben a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 5,9 százalék volt a munkanélküliségi ráta Romániában, 0,2 százalékponttal alacsonyabb, mint szeptemberben – közölte tegnap az Országos Statisztikai Intézet (INS).
