Ötvenezer vállalkozás szűnt meg

Idén január elejétől október végéig 46 917 vállalkozás szűnt meg Romániában, 32,4 százalékkal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban – derül ki az országos cégbíróság (ONRC) által közzétett adatokból.

A legtöbb vállalkozást Bukarestben törölték a cégjegyzékből, a fővárosban 9396 cég szűnt meg, 35,43 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A további sorrend: Kolozs 2641 (42,6 százalékos növekedés), Ilfov 2439 (28,37 százalékos növekedés), Konstanca 2273 (21,88 százalékos növekedés), Temes 1929 (19,29 százalékos növekedés), Brassó megye 1740 (47,21 százalékos növekedés) vállalattal. A lista végén Ialomița megye található 250 megszüntetett vállalkozással (ez a szám 31,58 százalékkal nagyobb, mint 2023 első tíz hónapjában), ezt követi Kovászna megye 266 felszámolt céggel, ami 45,36 százalékos növekedést jelent a tavalyi hasonló időszakhoz képest.