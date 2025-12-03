A fiatalok (15–24 év közöttiek) körében továbbra is magas, 26,9 százalékos a munkanélküliség, a 25 és 74 év közöttiek októberi munkanélküliségi rátája pedig 4,6 százalékos volt.

Idén októberben a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 5,9 százalék volt a munkanélküliségi ráta Romániában, 0,2 százalékponttal alacsonyabb, mint szeptemberben – közölte tegnap az Országos Statisztikai Intézet (INS).

