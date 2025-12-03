Különnyugdíjak

Ezt a juttatást nem a hozzájárulás és a szolgálati idő alapján számolják ki, mint az öregségi nyugdíjat, hanem külön törvények szabályozzák, hogy kinek és milyen feltételek mellett jár. A CNPP közleménye szerint októberben 5755 személy a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvény alapján részesült a különnyugdíjban, amelynek átlagos összege 25 408 lej volt. A nyugalmazott parlamenti tisztviselők (873 személy) átlagban 6215 lejes, a polgári repülés terén dolgozók (1339 személy) 13 082 lejes, a számvevőszéki alkalmazottak (678 személy) átlag 10 317 lejes különnyugdíjat kaptak októberben. A törvényszéki és ügyészségi kisegítő személyzet (2346 személy) átlagban 7055 lejes különnyugdíjban részesült.