Az Országos Helyreállítási Program (PNRR) oktatással kapcsolatos projektjei közül felfüggeszti a kormány a finanszírozást azok esetében, amelyek megvalósítása el sem kezdődött, vagy amelyek olyan kezdeti szakaszban vannak, hogy a jövő augusztusi határidőig nem lehet lezárni azokat. Az intézkedés a Baróti Szabó Dávid Középiskolát is érinti: a szakoktatást segítő 350 ezer lej értékű okoslabortól esik el a tanintézet. Ahhoz, hogy megtudjuk, Erdővidék legjelentősebb iskolájának miért nem sikerült célt érnie, bő tíz évet kell visszamennünk az időben.

A Baróti Szabó Dávid Középiskola 2023 elején nyújtotta be azt a pályázatot, amelyik segítségével többek közt okostáblákat, 3D-szkennert és nyomtatót, robotkart, laptopokat, vr-szemüvegeket, videokonferencia megtartására alkalmas felszerelést és autószimulátort vásároltak volna a szakoktatás számára. Kezdeményezésük sikerrel járt. Arra készültek, hogy még azon év november 24-én aláírják a szerződést, de arról értesítették őket, hogy nem kerül erre sor, mivel nem tesznek eleget törvényi kötelezettségüknek, hiszen az állammal szemben adósságuk van.

A számvevőszék még 2016-ban derítette ki, hogy a középiskola két évig nem megfelelően adta bérbe termeit. Főleg a műhelyek feletti, átalakított és modernizált padlástérre volt kereslet: többek közt oktatásra használta azt az egyik varroda, a munkaügyi felügyelőség pedig képzéseket tartott ott. A számvevőszék szerint azonban a vezetőség hibázott, amikor a szerződéseket úgy kötötte meg, hogy az azokból származó bevételt az iskola kapja meg. A termet használni óhajtónak először az iskola ajtajáról kellett egyeztetnie – hiszen az épület az ő kezelésében van –, ám a szerződést a tulajdonossal, vagyis a városházával kellett volna megkötni, majd a bért is oda kellett volna befizetni. A hivatal egy, még Lázár-Kiss Barna András polgármestersége idején hozott tanácshatározat értelmében osztotta volna vissza a bérből származó pénz felét az iskolának, hogy saját belátása szerint felhasználhassa azt.

A számvevőszék által a városháza számára visszakövetelt pénzt a tanintézmény egy összegben nem tudta kifizetni, ezért azt vállalta, részletekben tesz eleget kötelezettségének.

Időközben az intézmény élén gyors egymásután váltották egymást a vezetők – az igazgatói tisztséget huszonöt éven át ellátó Dimény Jánost Urák Gyöngyvér, Claudiu Cristian és Derzsi-Ráduly Kázmér követte –, s valahogy elsikkadt az a tény, hogy hiába fizetik pontosan a vállalt részletet, a kamatok és büntetőkamatok jóval gyorsabban nőnek, mint ahogy a tartozás csökken. Észrevétlenül oda jutottak, az eredeti összegből még húszezer lejjel adósak, de ahhoz 298 ezer lej büntetőkamat tartozik!

Derzsi-Ráduly Kázmér szerint az intézmények közti nem megfelelő kommunikáció miatt bukott el a sikeresen benyújtott pályázat. A városháza nem értesítette az iskolát arról, hogy hiába a részletfizetés, attól a mindenféle kamatot még számolják. Ha ennek tudatában vannak, nem hagyták volna, hogy szinte hét éven át görgessék az adósságot. A városháza is csak évek múltán küldött felszólítást – már nem is Lázár-Kiss Barna András volt a polgármester, hanem jó ideje Benedek-Huszár János –, hogy az – akkor még – százezer lejes adósságukat fizessék ki. Ekkor a két intézmény könyvelője közt folyt a párbeszéd. Abban maradtak, hogy minden rendben, hiszen ha részletben is, de fizetik a tartozást.

Az iskolaigazgató szerint üdvös lett volna az is, ha a pályázatot kiíró emlékeztette volna a résztvevőket, ellenőrizzék, van-e bármilyen nemű elmaradásuk, mert ellenkező esetben nem írják alá velük a megállapodást.

A hatalmas adósságot végül sikerült rendezniük. A helyi képviselő-testület tavaly novemberében olyan határozatot hozott, mely értelmében azok az adósok, akik egy összegben kifizetik alaptartozásukat, mentesülnek a többi költségtől. Az iskolavezetés élt a lehetőséggel és költségvetésükből kifizették az alapösszeget.

Derzsi-Ráduly Kázmér idén nyáron, nem hivatalos formában arról értesült, volt arra példa, hogy a hasonló helyzetben levő iskolák jelezték a minisztériumnak, ha rendezték pénzügyi helyzetüket, illetve hogy továbbra is élnének a pályázat adta lehetőséggel és aláírnák a szerződést. Ő is érdeklődött és kedvező híreket is kapott. A dokumentumokat előkészítették, megtalálták azt a vállalkozást, amelyiktől beszerezhetik az eszközöket, elő volt készítve a számlázás is, amikor érkezett a hivatalos értesítés, hogy egyoldalúan felmondják a megállapodást.

„Amikor megkaptam azt a levelet, amelyben értesítettek, hogy nem írják alá a szerződést, nagyon lesújtott a hír. Egy jól felszerelt labor jó reklám lett volna a szakiskolai oktatás számára, hiszen nem minden iskolában lehet korszerű eszközökön tanulni és gyakorlatot szerezni. Például a vezetési órák egy részét szimulátoron lehetett volna végezni, de sokat segített volna a robotkar és a 3D-eszköztár a robotikásoknak, valamint megkönnyítette, színesebbé tette volna a szakórákat tartó tanárok munkáját is. Az biztos, mi saját erőből nem tudunk ilyen értékben vásárolni, nagyon kétséges, hogy az önkormányzat tudna támogatni, ezért csak abban reménykedhetünk, hogy időközben csak megjelenik valami hasonló pályázati kiírás” – nyilatkozta az intézményvezető.