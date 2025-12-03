Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Csonkított országos helyreállítási tervKésik a sepsiszentgyörgyi duális szakoktatás fejlesztése

2025. december 3., szerda, Közélet

Az országos helyreállítási tervből (PNRR) törölt beruházások között szerepel a sepsiszentgyörgyi duális szakoktatási campus létrehozása is, amely a szakoktatást az egyetemi szintű képzésig emelné a térségben. Megkeresésünkre Jakab Barna, Sepsiszentgyörgy városmenedzsere elmondta, semmi nincs veszve, keresik az újabb uniós forrásokat a campus megvalósítására, tán a szigorítások több időt hagynak az egész projekt átgondolására, igyekszenek ezt kihasználni. 

  • Az egykori épületeket lebontották, ha lesz pénz, lehet építkezni. Fotó: Albert Levente
    Az egykori épületeket lebontották, ha lesz pénz, lehet építkezni. Fotó: Albert Levente

A Jókai Mór utcai egykori tyúkfarm helyére tervezett oktatási központ létesítésére 2023-ban a sepsiszentgyörgyi és a háromszéki önkormányzat kezdeményezésére egy konzorcium jött létre, amelynek fő partnere a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE), a társulás további résztvevői a helyi szakközépiskolák és cégek. A felek annak érdekében társultak, hogy olyan képzési központot hozzanak létre, ahol a piac igényeihez igazodva képeznek fiatalokat középiskolai és egyetemi szinten. A terv elkészült, a helyi önkormányzat a közbeszerzési eljárás során a kivitelezőt is kiválasztotta, az egy csomagban meghirdetett terv és kivitelezés eredményét két jelentkező megfellebbezte, jelenleg ez az eljárás van folyamatban – mondta el lapunk megkeresésére Sepsiszentgyörgy városmenedzsere. Jakab Barna hangsúlyozta, a duális képzési központ tervéről nem mondanak le, keresik az újabb uniós forrásokat a megvalósításhoz, a határidő kitolódása pedig akár előny is lehet, mert a piac állandóan változik, jobban meg lehet tervezni, milyen szakterületen érdemes képezni a fiatalokat. Az egykori tyúkfarm épületeit lebontották, még egy transzformátorház elköltöztetése van hátra, ha lesz finanszírozás, készen állnak az oktatási központ felépítésére – mondotta a városmenedzser.

