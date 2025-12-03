Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Bolojan: Társadalmi igazságtalanságot orvosol a nyugdíjreform

2025. december 3., szerda, Belföld

Kormányzati felelősségvállalással nyújtott be ismét igazságszolgáltatási nyugdíjreform-tervezetet tegnap Ilie Bolojan miniszterelnök a parlament két kamarájának együttes ülésén a korábban alkotmányellenesnek minősített változat helyett.

    Fotó: gov.ro

Ezt megelőzően tegnapi rendkívüli ülésén a kormány jóváhagyta a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezet végső formáját módosítások nélkül. Ioana Dogioiu kormányszóvivő a kabinet ülése utáni sajtótájékoztatón elmondta, a törvénytervezethez 42 módosító javaslatot nyújtottak be a szenátorok és a képviselők. Ezekből a legtöbbet, 19-et a Fiatal Emberek Pártja (POT) törvényhozói nyújtottak be, Dumitru Coarnă független képviselő pedig 12-t, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) törvényhozói pedig ötöt. A kormány minden módosító javaslatot elutasított, és jóváhagyta a tervezet végső, korábban elfogadott formáját.

A törvénytervezet szerint a jelenlegi 48 évről egy 15 éves átmeneti időszak alatt fokozatosan 65 évre nő a bírák és ügyészek nyugdíjkorhatára, a nyugdíjra jogosító szolgálati idő pedig 35 évre emelkedik. A jogszabályjavaslat azt is előírja, hogy a bírák és ügyészek nyugdíja nem haladhatja meg az utolsó nettó fizetésük 70 százalékát. Az előírások a bíróságok és ügyészségek kisegítő személyzetére, az Országos Kriminalisztikai Intézet alkalmazottaira, a segédbírákra, valamint az alkotmánybíróság jogi szakszemélyzetére is vonatkoznak.

A kormányzati felelősségvállalással beterjesztett tervezetekről nem kell részletes vitát rendezni, hatálybalépésüket csak a kormány megbuktatásával akadályozhatja meg a törvényhozás. A bírák és az ügyészek korkedvezményes nyugdíjazása kivezetésének és a nyugdíj csökkentésének szükségességéről nincs vita a kormányoldal és ellenzék között, és az ellenzéki pártok jelezték, hogy nem fogják bizalmatlansági indítvány beterjesztésével hátráltatni a reformot.

Parlamenti beszédében Bolojan rámutatott: a jogszabály az utóbbi években felhalmozott „igazságtalanságot” próbálja egyrészt megszüntetni, tekintettel arra, hogy „egyetlen civilizált ország sincs”, ahol 48 év a nyugdíjkorhatár, és az öregkori járandóság sehol sem ugyanakkora, mint az utolsó fizetés. Másfelől a nyugdíjrendszer fenntarthatósága miatt is korrekcióra van szükség, mert Románia az utolsó előtti helyen áll Európában az aktív korosztály foglalkoztatottsága tekintetében. Példaként a kormányfő azt hozta fel, hogy Romániában a 55–64 éves korosztály alig 53 százalékának van munkaszerződése.

 

Kiállni az alkotmányosság próbáját

Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke tegnap kijelentette, hogy reményei szerint a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetet megtámadása esetén nem fogja elutasítani az alkotmánybíróság. A politikus a parlamentben nyilatkozott erről a sajtónak, miután a kormány felelősséget vállalt a tervezetért. Arra a kérdésre, hogy kérni fogja-e Ilie Bolojan miniszterelnök lemondását, ha az alkotmánybíróságon elbukik a tervezet, Grindeanu kijelentette: reméli, hogy a jogszabályjavaslat kiállja majd az alkotmányosság próbáját, mert Romániának nagy szüksége van erre a törvényre. A PSD elnöke sajnálatát fejezte ki, amiért a tervezet nem készült el korábban. Hozzátette: reméli, hogy az Európai Bizottság figyelembe veszi a kormány lépéseit. Ezzel arra utalt, hogy Románia uniós kötelezettségvállalása szerint ezt a törvényt november 28-ig el kellett volna fogadni.

A Maszol által idézett Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke tegnap úgy vélekedett,  nagy lesz a gond, ha a jogszabályt ismét megtámadják az alkotmánybíróságon, és ha a testület újra elutasítja azt. Szerinte ebből politikai probléma is keletkezhet. Hozzátette, a bírákkal folytatott beszélgetései alapján úgy gondolja, hogy újra az alkotmánybírósághoz fognak fordulni.

Románia évi mintegy 13 milliárd lejt fordít a speciális nyugdíjakra.

