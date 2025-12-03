Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Százezren maradtak ivóvíz nélkül

2025. december 3., szerda, Belföld

Több mint 35 ezer liter háztartási vizet osztottak szét hétfőn Prahova és Dâmboviţa megyében, miután a heves esőzések miatt rendkívül zavarossá vált a környéket ellátó Paltinu gyűjtőtó vize, és a Román Vízügyi Igazgatóság megszakította az érintett településeken a vezetékes víz szolgáltatását – tájékoztatott tegnap a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU). Az illetékes hatóságok szerint a szolgáltatás újraindítása még napokig eltarthat, emiatt Prahova megye 13 településén a héten online formában zajlik az oktatás.

Prahova és Dâmboviţa megye érintett településein péntek óta mintegy százezer lakos nélkülözi az ivóvízellátást. A heves esőzések következtében a környéket ellátó Paltinu gyűjtőtó vize rendkívül zavarossá vált, a Román Vízügyi Igazgatóság vasárnap kritikusnak minősítette a helyzetet: a voilai tisztítóállomás nem volt képes megfelelő mértékben csökkenteni a gyűjtőtóból beérkező nyers­víz zavarosságát, ezért több településen is leállt a szolgáltatás – közölték.

Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter szombat este azt nyilatkozta, hogy a kialakult helyzet hátterében nemcsak technikai problémák állnak, hanem hozzá nem értés is, amit elfogadhatatlannak tart. A tárcavezető rámutatott, az elmúlt napokban a vízügyi hatóságok munkálatokba kezdtek a Paltinu-gátnál, amihez csökkenteni kellett a vízszintet. Bár akkor arról biztosították, hogy a fogyasztók nem maradnak víz nélkül a munkálatok miatt, az illetékesek nem számoltak minden lehetséges körülménnyel, ami szakmaiatlanságra vall – hangsúlyozta. Diana Buzoianu azt is bejelentette, hogy kiküldi a helyszínre a minisztérium ellenőrző testületét.

Ilie Bolojan miniszterelnök vasárnap este a vízhiány okozóinak felelősségre vonását indítványozta Facebook-oldalán. Közölte, hogy az állami tartalékból összesen 200 ezer palackozott ivóvizet küldenek a vízszolgáltatást nélkülöző térségekbe. Hétfőn a Prahova és Dâmboviţa megyei katonai tűzoltók szállítottak vizet az érintett települések önkormányzatai által meghatározott gyűjtőhelyekre. A Dâmboviţa megyei katonai tűzoltók a palackozott ivóvíz kiosztásában is segédkeztek.

A Hotnews beszámolója szerint tegnap délután a vízügyi igazgatóság arról tájékoztatott, hogy legkésőbb egy héten belül indulhat újra az ivóvízellátás az érintett területen. A Digi24 szerint a vízhiány sújtotta Dâmboviţa megyei Moreni településen tegnap egy klórozóállomást telepítettek, ezzel próbálják részben orvosolni a helyzetet.

