Kifütyülték a kormányfőt

Kifütyülték tegnap a parlament alkalmazottainak érdekeit képviselő szakszervezet tagjai Ilie Bolojan miniszterelnököt, és lemondását követelték, amikor a politikus belépett a képviselőház üléstermébe.
A bérezésükkel elégedetlen szakszervezeti tagok immár második alkalommal tiltakoztak a képviselőház folyosóin, a miniszterelnök jelenlétében, aki éppen a parlament előtt készült felelősséget vállalni a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetért. Angela Ghenciu szakszervezeti vezető szerint július elsejétől csökkent a parlamenti alkalmazottak fizetése, és a kormány tervei szerint január elsejétől az étkezési támogatást is megvonják tőlük. Más közalkalmazottakkal ellentétben fizetésük 2022 óta stagnál, a kormánynál dolgozó kollégáik bére 20 százalékkal magasabb – részletezte elégedetlenségeik okait.
