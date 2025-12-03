Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Kifütyülték a kormányfőt

2025. december 3., szerda, Belföld

Kifütyülték tegnap a parlament alkalmazottainak érdekeit képviselő szakszervezet tagjai Ilie Bolojan miniszterelnököt, és lemondását követelték, amikor a politikus belépett a képviselőház üléstermébe.

  • Célkeresztben a kormányfő. Fotó: gov.ro
    Célkeresztben a kormányfő. Fotó: gov.ro

A bérezésükkel elégedetlen szakszervezeti tagok immár második alkalommal tiltakoztak a képviselőház folyosóin, a miniszterelnök jelenlétében, aki éppen a parlament előtt készült felelősséget vállalni a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetért. Angela Ghenciu szakszervezeti vezető szerint július elsejétől csökkent a parlamenti alkalmazottak fizetése, és a kormány tervei szerint január elsejétől az étkezési támogatást is megvonják tőlük. Más közalkalmazottakkal ellentétben fizetésük 2022 óta stagnál, a kormánynál dolgozó kollégáik bére 20 százalékkal magasabb – részletezte elégedetlenségeik okait.

