BefolyÃ¡svÃ¡sÃ¡rlÃ¡s egymilliÃ³ eurÃ³Ã©rt

BÃrÃ³sÃ¡g elÃ© Ã¡llÃtottÃ¡k tegnap Marius Ovidiu IsÄƒilÄƒ volt szociÃ¡ldemokrata szenÃ¡tort, aki a korrupciÃ³ellenes Ã¼gyÃ©szsÃ©g (DNA) szerint megprÃ³bÃ¡lta lefizetni IonuÅ£ MoÅŸteanu volt vÃ©delmi minisztert, hogy elÅ‘segÃtse egy szerzÅ‘dÃ©s megkÃ¶tÃ©sÃ©t a Romtehnica Ã¡llami vÃ¡llalat Ã©s egy magÃ¡ncÃ©g kÃ¶zÃ¶tt.
A DNA nÃ©v emlÃtÃ©se nÃ©lkÃ¼l kÃ¶zÃ¶lte, hogy befolyÃ¡s vÃ¡sÃ¡rlÃ¡sÃ¡nak vÃ¡djÃ¡val bÃrÃ³sÃ¡g elÃ© Ã¡llÃtottak egy fÃ©rfit. Az Agerpres Ã¼gyÃ©szsÃ©gi forrÃ¡sokbÃ³l Ãºgy Ã©rtesÃ¼lt, hogy Marius Ovidiu IsÄƒilÄƒrÃ³l van szÃ³. A vÃ¡dirat szerint a fÃ©rfi oktÃ³ber 9-Ã©n Ã©s 15-Ã©n egy kÃ¶zvetÃtÅ‘n keresztÃ¼l egymilliÃ³ eurÃ³t ÃgÃ©rt az akkori vÃ©delmi miniszternek abban a remÃ©nyben, hogy a tÃ¡rcavezetÅ‘ a tisztsÃ©gÃ©bÅ‘l adÃ³dÃ³an befolyÃ¡st tud gyakorolni a Romtehnica vezetÅ‘sÃ©gÃ©re, Ã©s kÃ¶zben tud jÃ¡rni annak Ã©rdekÃ©ben, hogy az Ã¡llami vÃ¡llalat kÃ¶ssÃ¶n szerzÅ‘dÃ©st egy bolgÃ¡r magÃ¡ncÃ©ggel. Ezen ÃgÃ©reteit a vÃ¡dlott oktÃ³ber 24-Ã©n megismÃ©telte. A vÃ¡dirat kitÃ©r arra is, hogy korÃ¡bban a bÃrÃ³sÃ¡g elÃ© Ã¡llÃtott fÃ©rfit mÃ¡r bÃ¶rtÃ¶nre ÃtÃ©ltÃ©k mÃ¡s jellegÅ± korrupciÃ³s bÅ±ncselekmÃ©nyek miatt. A bÃ¼ntetÅ‘pert a bukaresti tÃ¶rvÃ©nyszÃ©k tÃ¡rgyalja.
