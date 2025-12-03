HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
BefolyÃ¡svÃ¡sÃ¡rlÃ¡s egymilliÃ³ eurÃ³Ã©rt

2025. december 3., szerda, BelfÃ¶ld

BÃ­rÃ³sÃ¡g elÃ© Ã¡llÃ­tottÃ¡k tegnap Marius Ovidiu IsÄƒilÄƒ volt szociÃ¡ldemokrata szenÃ¡tort, aki a korrupciÃ³ellenes Ã¼gyÃ©szsÃ©g (DNA) szerint megprÃ³bÃ¡lta lefizetni IonuÅ£ MoÅŸteanu volt vÃ©delmi minisztert, hogy elÅ‘segÃ­tse egy szerzÅ‘dÃ©s megkÃ¶tÃ©sÃ©t a Romtehnica Ã¡llami vÃ¡llalat Ã©s egy magÃ¡ncÃ©g kÃ¶zÃ¶tt.

  • FotÃ³: Facebook / DirecÈ›ia NaÈ›ionalÄƒ AnticorupÈ›ie
    FotÃ³: Facebook / DirecÈ›ia NaÈ›ionalÄƒ AnticorupÈ›ie

A DNA nÃ©v emlÃ­tÃ©se nÃ©lkÃ¼l kÃ¶zÃ¶lte, hogy befolyÃ¡s vÃ¡sÃ¡rlÃ¡sÃ¡nak vÃ¡djÃ¡val bÃ­rÃ³sÃ¡g elÃ© Ã¡llÃ­tottak egy fÃ©rfit. Az Agerpres Ã¼gyÃ©szsÃ©gi forrÃ¡sokbÃ³l Ãºgy Ã©rtesÃ¼lt, hogy Marius Ovidiu IsÄƒilÄƒrÃ³l van szÃ³. A vÃ¡dirat szerint a fÃ©rfi oktÃ³ber 9-Ã©n Ã©s 15-Ã©n egy kÃ¶zvetÃ­tÅ‘n keresztÃ¼l egymilliÃ³ eurÃ³t Ã­gÃ©rt az akkori vÃ©delmi miniszternek abban a remÃ©nyben, hogy a tÃ¡rcavezetÅ‘ a tisztsÃ©gÃ©bÅ‘l adÃ³dÃ³an befolyÃ¡st tud gyakorolni a Romtehnica vezetÅ‘sÃ©gÃ©re, Ã©s kÃ¶zben tud jÃ¡rni annak Ã©rdekÃ©ben, hogy az Ã¡llami vÃ¡llalat kÃ¶ssÃ¶n szerzÅ‘dÃ©st egy bolgÃ¡r magÃ¡ncÃ©ggel. Ezen Ã­gÃ©reteit a vÃ¡dlott oktÃ³ber 24-Ã©n megismÃ©telte. A vÃ¡dirat kitÃ©r arra is, hogy korÃ¡bban a bÃ­rÃ³sÃ¡g elÃ© Ã¡llÃ­tott fÃ©rfit mÃ¡r bÃ¶rtÃ¶nre Ã­tÃ©ltÃ©k mÃ¡s jellegÅ± korrupciÃ³s bÅ±ncselekmÃ©nyek miatt. A bÃ¼ntetÅ‘pert a bukaresti tÃ¶rvÃ©nyszÃ©k tÃ¡rgyalja.

HozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok
Az Ã¶n Ã©rtÃ©kelÃ©se:
