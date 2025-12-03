Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Székely megemlékezők Austerlitznél

2025. december 3., szerda, Közélet

220 éve, 1805. december 2-án zajlott a csehországi Brünn közelében, Austerlitznél a „három császár csatája” néven elhíresült ütközet. Ez volt a napóleoni háborúk egyetlen csatája, ahol mindhárom székely határőr ezred katonái részt vettek. A csatatér ma már nemzetközi emlékhely, ahol évente közel kétezer hagyományőrző részvételével hadijáték keretében elevenítik fel a múltat és emlékeznek a hősi halottakra. A rendezvény része a székely megemlékezés Telnice faluban.

  • Telnicében a székely határőrök emlékkopjafájánál. Fotó: Dimény Attila
    Telnicében a székely határőrök emlékkopjafájánál. Fotó: Dimény Attila

A megemlékezésen negyvenhatan vettek részt Székelyföldről Nagy József gyergyóremetei hadtörténész, a csíkszépvízi Székely Határőr Emlékközpont kurátora vezetésével – közölte lapunk érdeklődésére Dimény Attila történész, a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum vezetője. Ugyanannyi hagyományőrző résztvevő volt Magyarországról Csikány Tamás hadtörténész vezetésével.

Telnice faluban a székely határőrök emlékét őrző kopjafájánál Dimény Attila mondott beszédet. Kiemelte, a székelyek nem a dicsőségért, nem a hatalomért harcoltak, hanem kötelességtudatból. A telnicei dombokon a székely katonák rendíthetetlen bátorsággal állták a túlerőt, és példát adtak abból, mit jelent a hűség a hazához, a bajtárs­hoz, az eskühöz. S bár a történelem ítélete sokszor a nagy hadvezéreké, a valódi becsület azé, aki helytáll, amikor minden elveszni látszik. Telnice így vált a székely vitézség örök jelképévé, egy kis ponttá a térképen, amelyben mégis ott sűrűsödik mindaz, ami nemzetünk katonai erényeinek lényege: fegyelem, hűség, bátorság és áldozatkészség – hangsúlyozta a szónok. A település határában lévő tömegsírnál Csikány Tamás emlékezett. 

A csatában 4000 székely katona vett részt, a csík-gyergyó-kászonszéki kiegészítésű, Csíkszereda központú 1. székely határőr gyalogezred (birodalmi számozásban a 14.), a Kézdivásárhely központú háromszéki, a 2. székely határőr gyalogezred (15.) és a Sepsiszentgyörgy központú székely határőr huszárezred (11.).

