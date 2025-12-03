Advent a Székely Mikó Kollégiumban

A korábbi esztendőkhöz hasonlóan az advent első vasárnapját követő első tanítási napon a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban meggyújtják az óriás adventi koszorú első gyertyáját. Az alkalomból tegnap a főépület udvarán és a kicsi Mikóban gyűltek össze a diákok, ma délben a tanárok vesznek részt egy rövid elcsendesedésben.

Idén keddre esett az advent kezdete utáni első tanítási nap, de ez nem akadályozta meg a Székely Mikó Kollégiumot, hogy a diákság és a pedagógusok körében emlékeztessen eme különleges időszak jelentőségére. Tegnap a kollégium főépületének udvarán a nagyszünetben gyújtották meg az első gyertyát, egy órával korábban ugyanezt tették a kicsi Mikóban is. A következő három kedden és szerdánként a tanári szobában is ugyanígy összegyűlnek és gyertyát gyújtanak, a negyedik alkalommal ökumenikus áhítatot tartanak – tudtuk meg a kollégium reformátusvallás-tanárától. Kinda Eleonóra lapunknak elmondta, szintén tegnap indították a cipősdoboznyi szeretetakciót, arra kérték a diákokat, az édesség mellé csak vadonatúj sálat, sapkát, kesztyűt, esetleg piperecikket tegyenek. Idén a helyi Gödri Ferenc utcai szociális óvoda és kismamaközpont, a kézdiszentléleki P. Bartók Albert Napközi Otthon és a Bákó megyei magyarfalusi gyermekek javára gyűjtenek, utóbbiaktól már megkapták az angyalleveleket.

A tegnapi gyertyagyújtással és a következő három hasonló alkalommal az iskola a szeretetre, a belső elcsendesedésre, az egymás iránti segítő odafigyelés fontosságára kívánja ráirányítani a figyelmet, utóbbi példájaként egy rendellenességgel született diákjuk műtétéhez kezdenek gyűjtést ebben az időszakban.