Ritka betegségek kezelése

Bővítik a ritka betegségek szakértői központjainak hálózatát (CEBR) – jelentette be Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter. Eddig 44 ilyen központ működött Romániában, számuk így ötvenre emelkedik.

Alexandru Rogobete október 3-i Facebook-bejegyzése szerint felnőttkori neuromuszkuláris betegségeket kezelő központ fog működni a marosvásárhelyi megyei klinikai sürgősségi kórházban, ritka hematológiai betegségeket kezelő központ a moineşti-i klinikai városi kórházban, ritka kardiovaszkuláris rendelleneségekre szakosodott központ pedig a Cardiomed Klinikán. November 28-án a tárcavezető azt jelentette be, hogy fokozott aritmiás kockázattal járó szív- és érrendszeri betegségek és ritka érrendszeri betegségeket kezelő központ kap helyet a bukaresti klinikai sürgősségi kórházban, komplex urológiai patológiával foglalkozó központ a fővárosi Theodor Burghele klinikai kórházban, autoimmun mozgásszervi betegségekre szakosodott központ pedig a konstancai klinikai sürgősségi kórházban.

Ezekben a központokban a betegek klinikai felmérésben, genetikai vizsgálatokban, majd személyre szabott terápiás kezelésben, genetikai és pszichológiai tanácsadásban, valamint számukra és családjaik számára szervezett oktatási programokban részesülnek, a diagnosztizálást és kezelést multidiszciplináris megközelítéssel végzik – írta az egészségügy miniszter.

„A CEBR hálózat bővítése fontos lépést jelent a ritka betegségekben szenvedő romániai betegek támogatásában, akik közül sokak esetében későn diagnosztizálják a betegséget vagy nem kapnak specifikus kezelést” – szögezte le Rogobete. November 28-i bejegyzésében a miniszter azt is közölte, hogy a hónap folyamán a ritka vagy súlyos betegségekben szenvedő páciensek számára elengedhetetlen gyógyszerek kerültek fel az ártámogatott vagy ingyenes gyógyszerek listájára. (Agerpres)

A ritka betegségek olyan kórképek, amelyek az átlagos népességhez képest kevés embert érintenek. Az Európai Unióban egy betegség akkor számít ritkának, ha legfeljebb 2000 emberből egyet érint. Jelenleg hétezer ilyen betegséget tartanak számon, nyolcvan százalékuk genetikai eredetű, a többit bakteriális vagy vírusfertőzés okozza. Ezek a betegségek gyakran életveszélyesek, sajátos kihívásokat jelentenek mind a betegek, mind az orvosok számára.