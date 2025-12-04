A természethez kapcsolódva használjuk ezt az időszakot arra, hogy mi is le­lassítunk, elcsendesedünk, befelé fordulunk. Ez a csend elősegíti, hogy magunkba tekintve meghalljuk belső hangunkat. Az önvizsgálat által önmagunk feltérképezése segít egy belső leltározásban, jó és kevésbé jó részeink megismerésében, melynek célja a helyes irányba állás tudatos megtervezése kell hogy legyen. Ezt a hangolódást és készülődést kiválóan elősegíti az adventi időszak a négy erény követésével és hétről hétre a négy gyertya fellobbanásával.

Mivel a harmónia csak úgy érhető el, ha mindkét pólus (negatív és pozitív oldal) jelen van, ezért az önreflexiót úgy végezzük, hogy minden erényt ellentétpárjával együtt mérlegeljünk magunkban, és azt is, hogyan jelenik ez meg mindennapjainkban.

Így advent első hetén az igazságosság–igazságtalanság mentén haladjunk: képesek vagyunk-e mindig az igaz mellett maradni vagy elveszünk egy látszatvalóság útvesztőjében; tudunk-e belső (lelki) értékek mentén viszonyulni kihívások, nehézségek, megpróbáltatások idején is? Második héten a bátorság–gyávaság párosa kerülhet mérlegelésre, ami a belső (lelki) erőhöz és a jóért való kiálláshoz kapcsolódik: képesek vagyunk-e kitartani a jó mellett, a helyes úton?; van-e erőnk/merszünk a jót képviselni minden körülmény között? A harmadik héten a mértékletesség–mértéktelenség legyen az önvizsgálatunk témája, hogy miként uraljuk és irányítjuk ösztöneinket, vágyainkat, szükségleteinket: meg tudjuk-e őrizni testi és lelki nyugalmunkat és az ezek közötti egyensúlyt?; a megelégedettség érzése mikor jelenik meg szívünkben? A negyedik hét a bölcsesség–ostobaság felülvizsgálására szólít, hogy miként van helye életünkben az isteni tudásnak, a szeretetnek: hallgatunk-e intuíciónkra, a belső isteni hangra?; tudjuk-e belső békénket kiárasztani a világba?

Mindennapi elmélkedésünk, őszinte válaszaink és az a törekvés, hogy kifejlesszük magunkban az erényeket, megnyitja szívünket a fény méltó befogadására, hiszen ha hétről hétre a (belső) sötétséget megvilágítják advent gyertyái: a hit, a remény, az öröm és a szeretet fénye, akkor tiszta lélekkel ünnepelhetjük Jézus születését.

Keresztes Erika

bizalmi tanácsadó