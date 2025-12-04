Elfogadták a törvénymódosításokat

Döntő házként elfogadta a képviselőház november 26-án a családon belüli erőszak áldozatainak védelméről szóló törvény módosításait. A szenátus által már megszavazott tervezet az elnöki hivatalhoz került kihirdetésre.

A családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló 2003/217-es jogszabályt módosító és a Büntető törvénykönyvet kiegészítő tervezet értelmében az ideiglenes távoltartási parancs hatálya automatikusan meghosszabbodik az alapfokú bírósági végzés meghozataláig. Az ügyésznek erről azonnal tájékoztatnia kell az ideiglenes távoltartási parancsot kiadó rendőrséget, amely értesíti az érintett személyeket.

A tervezet szerint a védett áldozat a kényszerintézkedés lejárta után újabb távoltartási parancsot kérhet, ha a hatóságok úgy ítélik meg, hogy védelmi intézkedések hiányában veszélybe kerül az élete, testi, lelki épsége vagy a szabadsága.

Az elfogadott jogszabály súlyosbítja a családon belüli erőszak büntetését a visszaesők esetében. Ha a bűncselekményt a távoltartást már korábban megsértő személy követi el, felével nőnek a büntetései. (Agerpres)