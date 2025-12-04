Elfogadták a törvénymódosításokat

Döntő házként elfogadta a képviselőház november 26-án a családon belüli erőszak áldozatainak védelméről szóló törvény módosításait. A szenátus által már megszavazott tervezet az elnöki hivatalhoz került kihirdetésre.
A családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló 2003/217-es jogszabályt módosító és a Büntető törvénykönyvet kiegészítő tervezet értelmében az ideiglenes távoltartási parancs hatálya automatikusan meghosszabbodik az alapfokú bírósági végzés meghozataláig. Az ügyésznek erről azonnal tájékoztatnia kell az ideiglenes távoltartási parancsot kiadó rendőrséget, amely értesíti az érintett személyeket.
A tervezet szerint a védett áldozat a kényszerintézkedés lejárta után újabb távoltartási parancsot kérhet, ha a hatóságok úgy ítélik meg, hogy védelmi intézkedések hiányában veszélybe kerül az élete, testi, lelki épsége vagy a szabadsága.
Az elfogadott jogszabály súlyosbítja a családon belüli erőszak büntetését a visszaesők esetében. Ha a bűncselekményt a távoltartást már korábban megsértő személy követi el, felével nőnek a büntetései. (Agerpres)
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.