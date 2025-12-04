Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A nap fotója

2025. december 4., csütörtök, Szabadidő
  • Melegben. Albert Levente felvétele
    Melegben. Albert Levente felvétele
2025-12-04: Család - :

Elfogadták a törvénymódosításokat

Döntő házként elfogadta a képviselőház november 26-án a családon belüli erőszak áldozatainak védelméről szóló törvény módosításait. A szenátus által már megszavazott tervezet az elnöki hivatalhoz került kihirdetésre.
2025-12-04: Közélet - Fekete Réka:

Minden rászoruló megérdemli a törődést (Kovászna Megyei Vöröskereszt)

Megkezdte a karácsonyi tombola árusítását a Kovászna Megyei Vöröskereszt, de ezzel egy időben a szervezetnek több olyan programja működik, amelyek rászorulókat, illetve olyan közösségeket érintenek, ahol szükség van a segítségre, támogatásra.
