Megkezdte a karácsonyi tombola árusítását a Kovászna Megyei Vöröskereszt, de ezzel egy időben a szervezetnek több olyan programja működik, amelyek rászorulókat, illetve olyan közösségeket érintenek, ahol szükség van a segítségre, támogatásra.

A szervezet munkájában fontos mozzanat, amikor a legtöbb önkéntes munkát kifejtő fiatalnak elismerik a tevékenységét. A múlt pénteken tartott évi önkéntes gálán a sepsiszentgyörgyi Daragics Roland kapta meg ezt a kitüntetést, aki tavaly júliustól mostanáig 241 órát szentelt jótékony munkára. A közel hetvenfőnyi, fiatalokból álló vöröskeresztes önkéntes csapat említett időszakban több mint ezerötszáz órát dolgozott a szervezetnél, ez összesítésben hatvanöt teljes 24 órás munkanapot jelent – ismertette lapunk megkeresésére Opra Zsófia Szende önkéntes koordinátor.

Szintén a múlt hét eseménye a szervezetnél, hogy hét háromszéki tanintézménynek – az oltszemi, gelencei, angyalosi, zágoni, köpeci, kézdialmási iskolának és a Sepsiszentgyörgyi Bölcsődének – adományoztak 50 és 100 literes vízmelegítő bojlereket, utóbbi kettő két-két felszerelést kapott. A vízmelegítő bojlereket az Ariston cég biztosította a Román Vöröskereszt országos programja részeként, nevezett iskolákat a megyei tanfelügyelőség választotta ki. A szervezet egy másik programjánál újdonság, hogy a Gyár utcában működő drogprevenciós kiállításon ezentúl román nyelvű tárlatvezetés is működik. Tavalyi indulása óta közel ötszáz diák látogatta meg az interaktív kiállítást, az iskolákban tartott megelőzési programban közel ötszáz kézdivásárhelyi és ezerötszáz sepsiszentgyörgyi diák vett részt.

Az idei Rotary-bálon a Kovászna Megyei Vöröskereszt javára gyűjtött összegből a szervezet egy multifunkcionális hernyótalpas elektromos széket vásárolt, amellyel több emeletről is biztonságosan és kíméletesen lehet lehozni a mozgásképtelen, illetve súlyosan beteg pácienst, működtetéséhez elegendő egy vöröskeresztes segítő személy. Az elektromos széket a szervezet A1/A2, B1/B2-es kategóriás mentőautójával szállítják, a szolgáltatást októberig támogatásból működtették, novembertől fizetni kell érte. A Vöröskereszt magánmentő-szolgálatát igénybe lehet venni otthonról kórházba, kórházból haza történő szállításra, kórházak közötti szállításra. Idén nyolcvanöt esetben hívták a vöröskeresztes mentőt, legtöbb esetben kezelésre, ellenőrzésre szállítottak pácienst, dialízisre szoruló ágyban fekvő betegek is igénylik a szállítást, ilyenkor igen hasznos az említett szék, amellyel emeletről is kíméletesen tudják lehozni az illetőt. A mentőszolgálat elérhetősége: Sepsiszentgyörgyön a szervezet székházában, Kós Károly utca 7., a 0772 045 988-as telefonon és a covasna@crucearosie.ro e-mail-­címen.

A Kovászna Megyei Vöröskereszt legfontosabb adománygyűjtő akciója a karácsonyi tombola, ekkor tudják a leginkább bevonni a lakosságot a szervezet téli jótékonysági akciójába. Nemcsak a tombolajegyet vásárló járul hozzá hétszáz rászoruló család élelmiszercsomagjának összeállításához, hanem azok a helyi vállalkozók is, akik nyereményeket ajánlanak fel a tombolaprogramhoz. Ezt sokan már meg is tették, különböző tárgyakat, szolgáltatásokat ajánlottak fel, a sorsolást december 12-én tartják. A 15 lejes tombolajegyeket meg lehet vásárolni a Kovászna Megyei Vöröskereszt huszonkét háromszéki alegységénél és a szervezet közösségi oldalán közzétett kereskedelmi egységeknél, valamint a Vöröskereszt sepsiszentgyörgyi székházában.