Főpolgármester-választásra készül Bukarest

Megosztott Nicușor Dan államfő, volt bukaresti főpolgármester szavazótábora a december 7-i időközi főpolgármester-választás előtt – derül ki Atlasintel közvélemény-kutató intézet legutóbbi felméréséből, amelynek újabb részleteit a Hotnews.ro hírportál ismertette tegnap, hozzátéve, hogy ez jelentősen növeli a kormányoldal által szélsőségesnek nevezett, magát szuverenistának tartó politikai tábor győzelmi esélyeit.

A november 27–30. között gyűjtött adatok szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) színeiben induló Daniel Băluţă 4. kerületi polgármesterre a megkérdezettek 23,3, míg az Igazságot Bukarestnek nevű választási szövetség nevében induló, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és más ellenzéki pártok által támogatott Anca Alexandrescu televíziós műsorvezetőre a válaszadók 23,2 százaléka adná voksát.

Az Atlasintel mérése szerint Ciprian Ciucu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelöltje a voksok 21,7 százalékára számíthat, míg Cătălin Drulăra, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) főpolgármester-jelöltjére a megkérdezettek 15,5 százaléka adná szavazatát.

A közvélemény-kutató azt is megvizsgálta, hogy az államfővé választott Nicușor Dan szavazói kit támogatnak. A májusi elnökválasztás második fordulójában Dan csaknem 750 ezer szavazatot kapott Bukarestben, míg ellenfelére, George Simion AUR-elnökre 326 ezren voksoltak. A felmérés kimutatta, hogy Nicușor Dan májusi szavazóinak 31 százaléka a PNL jelöltjét, Ciprian Ciucut támogatja, 24,7 százaléka Daniel Băluţă szociáldemokrata jelöltre adná voksát, és csak 24 százalékuk szavazna Cătălin Drulă USR-jelöltre, akinek a kampánynyitó rendezvényén az államfő is jelen volt, és akit – a román média feltételezése szerint – az államfő a legszívesebben látna utódjaként a városháza élén.

George Simionnak az egykori szavazói több mint 75 százalékban Anca Alexandrescu főpolgármesterré választását támogatják, 15,7 százalékuk pedig a szociáldemokrata Băluţăra szándékozik voksolni.

A CURS legfrissebb közvélemény-kutatásának tegnap ismertetett eredményei szerint a bukaresti időközi főpolgármester-választáson induló jelöltek közül a PSD jelöltjének a legnagyobb a támogatottsága. A felmérés szerint Daniel Băluţă 26 százalékkal vezet a PNL jelöltje, Ciprian Ciucu és az USR jelöltje, Cătălin Drulă előtt, akik 23, illetve 22 százalékon állnak. Őket a függetlenként induló, de az AUR által támogatott Anca Alexandrescu követi 17 százalékkal.