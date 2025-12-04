Főpolgármester-választásra készül Bukarest

Megosztott Nicușor Dan államfő, volt bukaresti főpolgármester szavazótábora a december 7-i időközi főpolgármester-választás előtt – derül ki Atlasintel közvélemény-kutató intézet legutóbbi felméréséből, amelynek újabb részleteit a Hotnews.ro hírportál ismertette tegnap, hozzátéve, hogy ez jelentősen növeli a kormányoldal által szélsőségesnek nevezett, magát szuverenistának tartó politikai tábor győzelmi esélyeit.
A november 27–30. között gyűjtött adatok szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) színeiben induló Daniel Băluţă 4. kerületi polgármesterre a megkérdezettek 23,3, míg az Igazságot Bukarestnek nevű választási szövetség nevében induló, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és más ellenzéki pártok által támogatott Anca Alexandrescu televíziós műsorvezetőre a válaszadók 23,2 százaléka adná voksát.
Az Atlasintel mérése szerint Ciprian Ciucu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelöltje a voksok 21,7 százalékára számíthat, míg Cătălin Drulăra, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) főpolgármester-jelöltjére a megkérdezettek 15,5 százaléka adná szavazatát.
A közvélemény-kutató azt is megvizsgálta, hogy az államfővé választott Nicușor Dan szavazói kit támogatnak. A májusi elnökválasztás második fordulójában Dan csaknem 750 ezer szavazatot kapott Bukarestben, míg ellenfelére, George Simion AUR-elnökre 326 ezren voksoltak. A felmérés kimutatta, hogy Nicușor Dan májusi szavazóinak 31 százaléka a PNL jelöltjét, Ciprian Ciucut támogatja, 24,7 százaléka Daniel Băluţă szociáldemokrata jelöltre adná voksát, és csak 24 százalékuk szavazna Cătălin Drulă USR-jelöltre, akinek a kampánynyitó rendezvényén az államfő is jelen volt, és akit – a román média feltételezése szerint – az államfő a legszívesebben látna utódjaként a városháza élén.
George Simionnak az egykori szavazói több mint 75 százalékban Anca Alexandrescu főpolgármesterré választását támogatják, 15,7 százalékuk pedig a szociáldemokrata Băluţăra szándékozik voksolni.
A CURS legfrissebb közvélemény-kutatásának tegnap ismertetett eredményei szerint a bukaresti időközi főpolgármester-választáson induló jelöltek közül a PSD jelöltjének a legnagyobb a támogatottsága. A felmérés szerint Daniel Băluţă 26 százalékkal vezet a PNL jelöltje, Ciprian Ciucu és az USR jelöltje, Cătălin Drulă előtt, akik 23, illetve 22 százalékon állnak. Őket a függetlenként induló, de az AUR által támogatott Anca Alexandrescu követi 17 százalékkal.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.