Kézdivásárhely önkormányzata 2026-ban is meghirdeti Részvételi Költségvetés elnevezésű pályázatát, amelynek célja, hogy a város lakói közvetlenül kapcsolódjanak be a település fejlesztésébe: a lakosság által benyújtott javaslatok anyagi részét és kivitelezését az önkormányzat vállalja fel. A pályázatokat már fogadják a városházán.

A szabályzat értelmében a helyi tanács minden évben külön keretösszeget fogad el a beruházások számára, amelyre fizikai személyek és egyesületek egyaránt pályázhatnak, ugyanakkor a Részvételi Költségvetés olyan lakossági kezdeményezéseket támogat, amelyek nem részei az önkormányzat jelenlegi beruházási tervének, de közérdeket szolgáló ötletekkel a város fejlődéséhez járulnak hozzá. A pályázati rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy minden 18. életévét betöltött helyi lakos saját elképzelést nyújtson be, amelyhez részletes költségvetést és látványtervet is készítenie kell, továbbá világossá kell tennie, hogy a javaslat hol és hogyan valósulna meg, milyen célt szolgálna, és milyen módon befolyásolná pozitívan a város életét, majd a pályázatok jogi és technikai szűrésen esnek át.

A program keretében hat kategóriában lehet javaslatot benyújtani: az utcai infrastruktúra fejlesztése – például sétányok, járdák, terek vagy gyalogosövezetek kialakítása –, a közterületek és köztéri bútorzat rendezése, a zöld­övezetek, játszóterek és más közterületek fejlesztése – beleértve a közvilágítást is –, továbbá a mobilitás, az akadálymentesítés és a biztonságos közlekedés javítása, amely magában foglalhatja utak felújítását, a fogyatékkal élők számára történő hozzáférés bővítését vagy videós megfigyelőrendszerek kiépítését. Emellett pályázni lehet az oktatási és kulturális infrastruktúra fejlesztésére, valamint a Smart City és digitális város kategóriában modern informatikai megoldásokat tartalmazó kezdeményezésekre is. A szabályok értelmében egy személy kategóriánként egyetlen javaslatot adhat le a Részvételi Költségvetés online felületén, és a beadást követően együtt kell működnie az önkormányzat kijelölt felelősével. Amennyiben a javaslat sikeresen átjut az előzetes szűrésen, felkerül a bp.kezdi.ro oldalra, ahol kizárólag a helyi lakosok szavazatai döntenek arról, hogy mely projektek kerülnek be a város költségvetésébe, ráadásul a nyertes pályázatok kezdeményezői a kivitelezés végéig folyamatos kapcsolatban maradnak az önkormányzattal.

A 2025-ös kézdivásárhelyi költségvetés 100 ezer lejt különített el a Részvételi Költségvetésre, egy pályázat maximálisan 50 ezer lej támogatást igényelhet, ugyanakkor külső támogató is hozzájárulhat a projekthez, amennyiben a szponzorszerződést hivatalosan eljuttatja az önkormányzathoz. A pályáztatási felület kétnyelvű, és november 24-től már elérhető, megkezdődött a pályázatok feltöltése a bp.kezdi.ro oldalra. A 2026-os Részvételi Költségvetés programja szerint a projektek benyújtási időszaka november 24-től 2026. január 4-ig tart, ezt követi az ellenőrzési szakasz január 5. és 18. között, majd a lakossági szavazás január 19. és február 8. között, a nyertes projektek kivitelezése pedig február 10-én veszi kezdetét.

További részletek és pályázati információk a bp.kezdi.ro oldalon talál­hatók.