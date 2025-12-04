Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Rendőrségi akciók Háromszéken

2025. december 4., csütörtök, Közélet

Közel 450 szabálysértési bírságot róttak ki a Kovászna megyei közlekedésrendészek november 26. és december 1. között, amikor a közúti balesetek visszaszorítása céljával fokozott ellenőrzéseket tartottak – közölte tegnap a Kovászna megyei rendőrség.

    Fotó: Facebook / Poliția Română

112 esetben a megengedett sebesség túllépése miatt bírságolták meg a sofőröket, 82 alkalommal pedig gyalogosok és kerékpárosok mulasztásai miatt róttak ki büntetést. A rendőrök több mint 420 alkohol- és drogszondás ellenőrzést végeztek. Az akció során 65 jogosítványt függesztettek fel, ebből 6-ot gyorshajtásért, 25-öt pedig alkoholfogyasztás miatt. A többi bevonás egyéb közlekedési kihágásokhoz kötődik.

A Kovászna megyei rendőrség még közölte, továbbra is következetesen dolgozik a közlekedés biztonságának növelésén és a balesetek számának csökkentéséért. Ezért december 2–7. között újabb célzott ellenőrzések zajlanak, ezúttal a gyalogosok biztonságának növelésére helyezik a hangsúlyt. (sz.)

