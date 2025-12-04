Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Közlekedési balesetek

2025. december 4., csütörtök

Egy személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött hétfőn délelőtt a 10-es országúton, a bodzavidéki Fenyős közelében.

A személyautó egyik utasa sérüléseket szenvedett. A sofőrök nem fogyasztottak szeszes italt. Vasárnap dél­előtt a sepsiszentgyörgyi Vadász utcában történt újabb baleset. Egy 39 éves férfi elveszítette uralmát az autója felett, és nekiment egy kerítésnek. Az alkoholszonda 0,29 mg/l értéket jelzett, a sofőr és két utasa sérülésekkel kórházba került. Személygépkocsi és szekér ütközött frontálisan szombaton este Kézdiszentlélek közelében. A balesetben megsérült a szekér négy utasa, őket kórházba szállították. Mindhárom esetben gondatlanságból elkövetett testi sértésért folytatnak vizsgálatot – közölte tegnap a Kovászna megyei rendőrség. (sz.)

Rendőrségi akciók Háromszéken

Közel 450 szabálysértési bírságot róttak ki a Kovászna megyei közlekedésrendészek november 26. és december 1. között, amikor a közúti balesetek visszaszorítása céljával fokozott ellenőrzéseket tartottak – közölte tegnap a Kovászna megyei rendőrség.
Forgalmi bűncselekmények

Kedden délelőtt Kézdivásárhely közelében a rendőrök megállítottak egy autót. A volán mögött egy 17 éves fiú ült, aki ugyan felmutatott egy Magyarországon kiállított jogosítványt, ám az Romániában nem jogosítja fel járművezetésre. Ügyében jogosítvány nélküli vezetés gyanújával büntetőeljárás indult.
