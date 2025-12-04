Közlekedési balesetek

A személyautó egyik utasa sérüléseket szenvedett. A sofőrök nem fogyasztottak szeszes italt. Vasárnap dél­előtt a sepsiszentgyörgyi Vadász utcában történt újabb baleset. Egy 39 éves férfi elveszítette uralmát az autója felett, és nekiment egy kerítésnek. Az alkoholszonda 0,29 mg/l értéket jelzett, a sofőr és két utasa sérülésekkel kórházba került. Személygépkocsi és szekér ütközött frontálisan szombaton este Kézdiszentlélek közelében. A balesetben megsérült a szekér négy utasa, őket kórházba szállították. Mindhárom esetben gondatlanságból elkövetett testi sértésért folytatnak vizsgálatot – közölte tegnap a Kovászna megyei rendőrség. (sz.)