Közlekedési balesetek

Egy személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött hétfőn délelőtt a 10-es országúton, a bodzavidéki Fenyős közelében.
A személyautó egyik utasa sérüléseket szenvedett. A sofőrök nem fogyasztottak szeszes italt. Vasárnap délelőtt a sepsiszentgyörgyi Vadász utcában történt újabb baleset. Egy 39 éves férfi elveszítette uralmát az autója felett, és nekiment egy kerítésnek. Az alkoholszonda 0,29 mg/l értéket jelzett, a sofőr és két utasa sérülésekkel kórházba került. Személygépkocsi és szekér ütközött frontálisan szombaton este Kézdiszentlélek közelében. A balesetben megsérült a szekér négy utasa, őket kórházba szállították. Mindhárom esetben gondatlanságból elkövetett testi sértésért folytatnak vizsgálatot – közölte tegnap a Kovászna megyei rendőrség. (sz.)
