Forgalmi bűncselekmények

2025. december 4., csütörtök, Közélet

Kedden délelőtt Kézdivásárhely közelében a rendőrök megállítottak egy autót. A volán mögött egy 17 éves fiú ült, aki ugyan felmutatott egy Magyarországon kiállított jogosítványt, ám az Romániában nem jogosítja fel járművezetésre. Ügyében jogosítvány nélküli vezetés gyanújával büntetőeljárás indult.

Vasárnap délelőtt a bodzafordulói rendőrök állítottak meg egy sofőrt a 10-es országúton. A 44 éves férfinál végzett ellenőrzés eredménye pozitív: 0,58 mg/l szesztartalom a kilélegzett levegőben. Orvosi kivizsgálásra vitték, ellene büntetőeljárás indult.

Szombaton reggel a sepsiszentgyörgyi közlekedésrendészek félreállítottak egy személyautót, amelyet egy 41 éves férfi vezetett. A szonda 0,57 mg/l alkoholszintet mutatott a sofőr leheletében. A férfit kórházba kísérték vérvételre, majd büntetőeljárás indult ellene ittas vezetés miatt – közölte tegnap a Kovászna megyei rendőrség. (sz.)

