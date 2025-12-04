A sepsiszentgyÃ¶rgyi kÃ¶zpontjÃ¡hoz tartozÃ³ gyermekek szÃ¡mÃ¡ra tennÃ© idÃ©n is emlÃ©kezetessÃ© a karÃ¡csonyt a GyulafehÃ©rvÃ¡ri Caritas hÃ¡romszÃ©ki szervezete, Ã­gy harmadik alkalommal hirdettÃ©k meg Ã¼nnepre hangolÃ³ adomÃ¡nygyÅ±jtÅ‘ akciÃ³jukat. Az Å‘rkÅ‘i gyermekek kÃ­vÃ¡nsÃ¡gait december 15-ig lehet valÃ³ra vÃ¡ltani, a csomagok Ã¶sszeÃ¡llÃ­tÃ¡sÃ¡t segÃ­tÅ‘ kÃ¡rtyÃ¡kat a Caritas sepsiszentgyÃ¶rgyi szÃ©khelyÃ©n igÃ©nyelhetik mindazok, akik szÃ­vesen lennÃ©nek angyalok.Â

A Caritas sepsiszentgyÃ¶rgyi munkatÃ¡rsai ezÃºttal kÃ¶zel hetven, szemÃ©lyre szÃ³lÃ³ ajÃ¡ndÃ©kcsomag Ã¶sszegyÅ±jtÃ©sÃ©t tÅ±ztÃ©k ki cÃ©lul, aki pedig jÃ³tÃ©konykodni szeretne, ebben az Ã©vben is Ã¶rÃ¶met szerezhet a szervezet Å‘rkÅ‘i foglalkozÃ¡saiban rÃ©szt vevÅ‘ gyermekeknek. SzemÃ©lyes kÃ­vÃ¡nsÃ¡gaikat egy-egy kÃ¡rtyÃ¡n Ã¶sszesÃ­tettÃ©k, Ã­gy az akciÃ³t pÃ¡rtolÃ³k maguk vÃ¡laszthatjÃ¡k ki, hogy milyen korÃº gyermeknek Ã¡llÃ­tanak Ã¶ssze csomagot, fiÃºnak vagy inkÃ¡bb lÃ¡nynak ajÃ¡ndÃ©koznÃ¡k azt, amire a leginkÃ¡bb vÃ¡gyik, amire szÃ¼ksÃ©ge van. A szervezÅ‘k megjegyeztÃ©k, nem kÃ¶telezÅ‘ a kÃ©peslapon szereplÅ‘ minden kÃ­vÃ¡nsÃ¡got teljesÃ­teni, ki-ki lehetÅ‘sÃ©geihez mÃ©rten ajÃ¡ndÃ©kozzon â€“ javasoltÃ¡k.Â

A kÃ­vÃ¡nsÃ¡gkÃ¡rtyÃ¡kat a Caritas sepsiszentgyÃ¶rgyi szÃ©khelyÃ©n (KÃ³s KÃ¡roly utca 11. szÃ¡m) lehet Ã¡tvenni, az Ã©rdeklÅ‘dÅ‘ket munkanapokon 9 Ã©s 17 Ã³ra kÃ¶zÃ¶tt fogadjÃ¡k. A becsomagolt ajÃ¡ndÃ©kokat a kÃ©peslappal egyÃ¼tt december 15-ig kell visszavinni, eljuttatni a sepsiszentgyÃ¶rgyi irodÃ¡ba. Azokra is gondoltak, akik nem tudnak szemÃ©lyesen bemenni egy-egy kÃ¡rtyÃ¡Ã©rt, esetleg tÃ¡volabb Ã©lnek, de szÃ­vesen tÃ¡mogatjÃ¡k az akciÃ³t: a ferenc.tibodi@caritas-ab.ro e-mail-cÃ­men is lehet kÃ©peslapot igÃ©nyelni. TovÃ¡bbi tudnivalÃ³kkal, tÃ¡jÃ©koztatÃ¡ssal a 0728 331 429-es telefonszÃ¡mon szolgÃ¡lnak.Â