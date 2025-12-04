HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
HÃ¡romszÃ©k, fÃ¼ggetlen napilap SepsiszentgyÃ¶rgy

Angyalkodni hÃ­v a Caritas

2025. december 4., csÃ¼tÃ¶rtÃ¶k, KÃ¶zÃ©let

A sepsiszentgyÃ¶rgyi kÃ¶zpontjÃ¡hoz tartozÃ³ gyermekek szÃ¡mÃ¡ra tennÃ© idÃ©n is emlÃ©kezetessÃ© a karÃ¡csonyt a GyulafehÃ©rvÃ¡ri Caritas hÃ¡romszÃ©ki szervezete, Ã­gy harmadik alkalommal hirdettÃ©k meg Ã¼nnepre hangolÃ³ adomÃ¡nygyÅ±jtÅ‘ akciÃ³jukat. Az Å‘rkÅ‘i gyermekek kÃ­vÃ¡nsÃ¡gait december 15-ig lehet valÃ³ra vÃ¡ltani, a csomagok Ã¶sszeÃ¡llÃ­tÃ¡sÃ¡t segÃ­tÅ‘ kÃ¡rtyÃ¡kat a Caritas sepsiszentgyÃ¶rgyi szÃ©khelyÃ©n igÃ©nyelhetik mindazok, akik szÃ­vesen lennÃ©nek angyalok.Â 

  • FotÃ³: Facebook / Caritas HÃ¡romszÃ©k
    FotÃ³: Facebook / Caritas HÃ¡romszÃ©k

A Caritas sepsiszentgyÃ¶rgyi munkatÃ¡rsai ezÃºttal kÃ¶zel hetven, szemÃ©lyre szÃ³lÃ³ ajÃ¡ndÃ©kcsomag Ã¶sszegyÅ±jtÃ©sÃ©t tÅ±ztÃ©k ki cÃ©lul, aki pedig jÃ³tÃ©konykodni szeretne, ebben az Ã©vben is Ã¶rÃ¶met szerezhet a szervezet Å‘rkÅ‘i foglalkozÃ¡saiban rÃ©szt vevÅ‘ gyermekeknek. SzemÃ©lyes kÃ­vÃ¡nsÃ¡gaikat egy-egy kÃ¡rtyÃ¡n Ã¶sszesÃ­tettÃ©k, Ã­gy az akciÃ³t pÃ¡rtolÃ³k maguk vÃ¡laszthatjÃ¡k ki, hogy milyen korÃº gyermeknek Ã¡llÃ­tanak Ã¶ssze csomagot, fiÃºnak vagy inkÃ¡bb lÃ¡nynak ajÃ¡ndÃ©koznÃ¡k azt, amire a leginkÃ¡bb vÃ¡gyik, amire szÃ¼ksÃ©ge van. A szervezÅ‘k megjegyeztÃ©k, nem kÃ¶telezÅ‘ a kÃ©peslapon szereplÅ‘ minden kÃ­vÃ¡nsÃ¡got teljesÃ­teni, ki-ki lehetÅ‘sÃ©geihez mÃ©rten ajÃ¡ndÃ©kozzon â€“ javasoltÃ¡k.Â 

A kÃ­vÃ¡nsÃ¡gkÃ¡rtyÃ¡kat a Caritas sepsiszentgyÃ¶rgyi szÃ©khelyÃ©n (KÃ³s KÃ¡roly utca 11. szÃ¡m) lehet Ã¡tvenni, az Ã©rdeklÅ‘dÅ‘ket munkanapokon 9 Ã©s 17 Ã³ra kÃ¶zÃ¶tt fogadjÃ¡k. A becsomagolt ajÃ¡ndÃ©kokat a kÃ©peslappal egyÃ¼tt december 15-ig kell visszavinni, eljuttatni a sepsiszentgyÃ¶rgyi irodÃ¡ba. Azokra is gondoltak, akik nem tudnak szemÃ©lyesen bemenni egy-egy kÃ¡rtyÃ¡Ã©rt, esetleg tÃ¡volabb Ã©lnek, de szÃ­vesen tÃ¡mogatjÃ¡k az akciÃ³t: a ferenc.tibodi@caritas-ab.ro e-mail-cÃ­men is lehet kÃ©peslapot igÃ©nyelni. TovÃ¡bbi tudnivalÃ³kkal, tÃ¡jÃ©koztatÃ¡ssal a 0728 331 429-es telefonszÃ¡mon szolgÃ¡lnak.Â 

HozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok
MegosztÃ¡s:   SzerzÅ‘: Demeter VirÃ¡g Katalin Cikk megjelenÃ©si idÅ‘pontja: 2025-12-04 08:00 Cikk megjelenÃ­tÃ©se: 138 OlvasÃ³ink Ã©rtÃ©kelÃ©se: 5 Szavazatok szÃ¡ma: 2
Az Ã¶n Ã©rtÃ©kelÃ©se:
TÃ¡mogassa a HÃ¡romszÃ©ket!

Ã–nnek is fontos, hogy megbÃ­zhatÃ³, hiteles forrÃ¡sbÃ³l tÃ¡jÃ©kozÃ³djÃ©k? Szeret elemzÃ©seket, vÃ©lemÃ©nyanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃºltjÃ¡t, termÃ©szeti, kulturÃ¡lis Ã©rtÃ©keit? SzÃ­vesen olvas a hÃ¡romszÃ©ki mÅ±velÅ‘dÃ©si Ã©letrÅ‘l, Ãºj kÃ¶nyvekrÅ‘l, szÃ­nhÃ¡zi elÅ‘adÃ¡sokrÃ³l? Szereti az alkotÃ³ emberekkel, vÃ¡llalkozÃ³kkal, pedagÃ³gusokkal, sportolÃ³kkal kÃ©szÃ¼lt interjÃºkat? A HÃ¡romszÃ©k napilapnÃ¡l azÃ©rt dolgozunk, hogy tartalmas olvasmÃ¡nyokat kÃ­nÃ¡ljunk Ã–nnek.
Ha Ã–nnek is fontos a HÃ¡romszÃ©k, kÃ©rjÃ¼k, adomÃ¡nyÃ¡val tÃ¡mogassa lapunk internetes kiadÃ¡sÃ¡t.

Napi menÃ¼
SzavazÃ¡s
Ã–n szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnÃ¶ke RomÃ¡niÃ¡nak az elmÃºlt Ã©vekben?
















eredmÃ©nyek
szavazatok szÃ¡ma 1486
szavazÃ³gÃ©p
2025-12-04: KÃ¶zÃ©let - :

Forgalmi bÅ±ncselekmÃ©nyek

Kedden dÃ©lelÅ‘tt KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhely kÃ¶zelÃ©ben a rendÅ‘rÃ¶k megÃ¡llÃ­tottak egy autÃ³t. A volÃ¡n mÃ¶gÃ¶tt egy 17 Ã©ves fiÃº Ã¼lt, aki ugyan felmutatott egy MagyarorszÃ¡gon kiÃ¡llÃ­tott jogosÃ­tvÃ¡nyt, Ã¡m az RomÃ¡niÃ¡ban nem jogosÃ­tja fel jÃ¡rmÅ±vezetÃ©sre. ÃœgyÃ©ben jogosÃ­tvÃ¡ny nÃ©lkÃ¼li vezetÃ©s gyanÃºjÃ¡val bÃ¼ntetÅ‘eljÃ¡rÃ¡s indult.
2025-12-04: KÃ¶zÃ©let - Nagy D. IstvÃ¡n:

SegÃ­ts, hogy segÃ­thessÃ¼nk hatodjÃ¡ra (MikÃ³ Imre EgyesÃ¼let)

A sepsiszentgyÃ¶rgyi MikÃ³ Imre EgyesÃ¼let idÃ©n is meghirdeti SegÃ­ts, hogy segÃ­thessÃ¼nk elnevezÃ©sÅ± jÃ³tÃ©konysÃ¡gi akciÃ³jÃ¡t, melynek cÃ©lja, hogy rÃ¡szorulÃ³ csalÃ¡dok szÃ¡mÃ¡ra tegyÃ©k meghittebbÃ©, szebbÃ© a karÃ¡csonyt hasznos adomÃ¡nyokkal. Az egyesÃ¼let december 15-ig vÃ¡rja az adomÃ¡nyokat (meleg ruhÃ¡k, cipÅ‘k, jÃ¡tÃ©kok, tartÃ³s Ã©lelmiszerek, Ã©dessÃ©gek) a sepsiszentgyÃ¶rgyi egykori DemokrÃ¡cia KÃ¶zpont szÃ©khelyÃ©n, a BÃ¡nki DonÃ¡t utca 36. szÃ¡m alatt.
rel="noreferrer"