Választás Bukarestben – a szélsőségesek harmadik dobása

2025. december 4., csütörtök, Máról holnapra
Demeter J. Ildikó

Egy évvel a nagy ijedséget keltő, érvénytelenített elnökválasztás után a bukarestieket újra urnához szólítják: a Nicușor Dan államfővé választásával májusban megüresedett főpolgármesteri tisztség betöltésére. Ez sem tűnik sokkal könnyebb feladatnak a tavalyinál, maga a kormány sem sietett a törvényszabta három hónapon belül kiírni a versenyt, amire oka volt.

A tét ugyan kisebb, mint az országos választásoké, de azért jóval több egyszerű önkormányzati megmérettetésnél, hiszen a fővárosban és közvetlen környékén él az ország lakosságának 10–15 százaléka (a hivatalos adatok szerint 1,8 millió, ám a valóságban mintegy 3 millió személy), tehát a főpolgármester az államelnök után a legtöbb szavazattal megválasztott közméltóság – akik közül már két államfő (Traian Băsescu és Nicușor Dan) és egy kormányfő (Victor Ciorbea) is kikerült –, de ott székel a törvényhozó és a végrehajtó hatalom, ott koncentrálódik a közigazgatás, ott mozog a legtöbb pénz, egyszóval ott születik a legtöbb olyan döntés, amely nem csak a helybeliekre vonatkozik, hanem távoli vidékek lakóira is. Még akkor is, ha a kampányban főleg a bukarestieket bosszantó kérdésekről beszéltek, az elviselhetetlen forgalomról, a távfűtési gondokról, a közbiztonság és a zöldövezetek hiányáról, fejetlen „fejlesztésekről” és hasonlókról. Mármint az esélyesnek tekintett – a közvélemény-kutatásokban fej fej mellett mért – négy jelölt közül három. 

A helyzet kínos, mert a román kormánypártok jelöltjei egymás ellen küzdenek – Daniel Băluță a PSD, Ciprian Ciucu a PNL és Ilie Bolojan, Cătălin Drulă pedig az USR és Nicușor Dan támogatásával –, mivel a közös jelölt lehetősége hamar kútba esett (érthető, hiszen a szociáldemokraták és liberálisok már kétszer próbálkoztak ezzel, egyszer a tavalyi főpolgármester-választáson, egyszer az idei elnökválasztáson, és mindkét alkalommal veszítettek). De bonyolítja a dolgokat, hogy az elvileg egyazon oldalon álló államfő és kormányfő is más-más pályázó mellett tette le a voksát. Ezért aggódnak sokan a negyedik jelölt – a függetlenként fellépő, de az AUR erős hátszelével segített, konkurenciá­val nem gyengített – Anca Alexandrescu esélyei miatt, aki feljövőben van, miközben Drulă süllyedni látszik. Őt a Moșteanu-botrány húzza, Băluță körül ingatlanpanamázás gyanúja leng, Ciucut az „urbanisztikai káoszért” támadják – főleg az USR, amely most is tévesen azonosította az ellenséget, az igazi veszélyt ugyanis a hisztérikus tévéműsorok vezetője jelenti. 

Mert ha a Liviu Dragnea árnyékában felnőtt Anca Alexandrescu nyer a nála sokkal felkészültebb férfiak ellen, az nem csupán Bukarestnek lesz rossz: a PSD-t az AUR felé hajlíthatná, ami a jelenlegi kormány bukásához és az AUR hatalomra kerüléséhez vezethetne. Szurkoljunk, hogy ne így legyen.

 

Anca Alexandrescu nyíltan és hevesen kampányolt Călin Georgescu és George Simion mellett a Realitatea Plus műsorvezetőjeként; egy-egy adásért több százezer eurót kapott az AUR-tól. Fotó: Facebook / Anca Alexandrescu

