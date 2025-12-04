A Sepsi OSK a következő négy napban két találkozót játszik: ma 16.15-től a Cristiano Bergodi irányította Kolozsvári Universitatea ellen lép pályára a Sepsi Duna Arénában a Román Kupa csoportkörének 2. fordulójában, majd vasárnap 11 órától a CS Tunari vendégeként igyekszik begyűjteni a három pontot a másodosztályú bajnokságban. Az olasz szakember több mint másfél évig irányította a sepsiszentgyörgyi csapatot, amely ezen időszakban kétszer hódította el a kupát és egyszer Szuperkupa-győzelmet ünnepelhetett. A kupamérkőzést a Digi Sport és a Prima Sport élőben közvetíti.

A székelyföldi és a kolozsvári alakulat is hétfőn játszott bajnoki meccset: előbbi hazai pályán Ignacio Heras idénybeli nyolcadik góljával legyőzte a Jászvásári Politehnica együttesét a másodosztályban, míg utóbbi szintén saját közönsége előtt gól nélküli döntetlent ért el az Univer­sitatea Craiova ellen a SuperLigában. A Román Kupa csoportkörének első fordulójában a Sepsi OSK gól nélkül remizett az FK Csíkszereda otthonában, az Universitatea pedig hátrányból fordítva nyert a 2. Ligában érdekelt FC Metalul Buzău vendégeként, így újabb botlás esetén még jobban lecsökkenne a háromszéki csapat negyeddöntőbe jutási esélye. Cris­tiano Bergodi október végén tért vissza Romániába és ült a Szamos-parti gárda kispadjára, azóta hat találkozón irányította a fekete-fehér mezeseket, akik ezen időszakban négyszer diadalmaskodtak, egyszer osztoztak a pontokon és egyszer vereséget szenvedtek.

„Fontos, hogy megőrizzük azt a lelkiállapotot, amelyet a győzelmekből merítünk. A Román Kupában ismét élvonalban szereplő ellenféllel játszunk, fel kell nőnünk arra a szintre, amelyet a Kolozsvári Universitatea képvisel. Remek csapat, amelyet egy kiváló vezetőedző irányít, akit ráadásul a sepsiszentgyörgyi emberek is jól ismernek. Cristiano Bergodi visszatér oda, ahol nem is olyan rég kiemelkedő sikereket ért el. A szakemberrel korábban nekem is volt szerencsém együtt dolgozni, közel áll hozzám. Ebben a versenysorozatban azoknak a játékosoknak igyekszem több lehetőséget adni, akik máskor kevesebbet kapnak. Nálunk nem léteznek alapemberek és cserék, mindig azt mondtam, hogy vannak labdarúgók, akik elkezdik a mérkőzést, és vannak olyanok, akik befejezik. Örülök, hogy a keretünkben szereplő futballisták tétmeccsen bizonyíthatnak” – nyilatkozta Ovidiu Burcă vezetőedző.

Kikapott az FK Csíkszereda

A több mint fél órát emberhátrányban játszó FK Csíkszereda kedden hazai környezetben a ráadás végén kapott góllal 2–1 arányú vereséget szenvedett a Galaci Oțelul ellen a Román Kupa csoportkörének 2. fordulójában. A házigazdáknál a 18 éves, bélafalvi illetőségű Gergely Alpár kezdőként lépett pályára, Ilyés Róbert vezetőedző a 65. percben cserélte le a csatárt.

Bálint László együttese a 38. percben szerzett vezetést, Andrézinho beadását követően João Paulo fejelt Cristian Chira irányába, aki közelről a hálóba továbbított (1–0). A székelyföldi alakulat az 56. percben emberhátrányba került, ekkor Pászka Loránd egy szabálytalanság miatt megkapta a második sárga lapját, így a játékvezető kiállította a kézdiszentkereszti hátvédet.

A Csíkszereda a folytatásban bátran futballozott és a 76. percben egyenlített: Anderson Ceará szögletéből Eppel Márton a jobb alsóba bólintott (1–1). A hátralévő időben ismét a Duna-parti gárda irányított, amely a ráadás végén újra betalált: Paulinho passzából Denis Bordun tekert a bal alsóba (1–2), a gólt pedig hosszas VAR-vizsgálat után szabályosnak ítélték.