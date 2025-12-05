Márciusig befejezik a tizenkettedikesek éves tananyagát a nem érettségi tantárgyakból, a számonkérés is lezárul, és utána csak a vizsgatárgyakra össz­pontosítanak. A sepsiszentgyörgyi Református Kollégium egyedüli erdélyi magyar iskolaként nyert négy évre szóló kísérleti iskola státuszt azon a pályázaton, amelyben országosan tizennégy tanintézmény érintett.

Az oktatási minisztérium több éve hirdet olyan pályázatokat, amelyekre különböző kísérleti programokkal lehet pályázni. Az oktatási szinteken/évfolyamokon a tananyag adott, de az iskolák összeállíthatnak olyan időbeosztást és módszert a tananyag átadása/elsajátítása céljából, amelyet az eredmény szempontjából jobbnak találnak a jelenleginél. Egyik ilyen sikeres kísérlet a bukaresti Gheorghe Lazăr Főgimnáziumé, ahol négy éve indították a végzős középiskolások rendhagyó felkészülési programját az érettségire, és idén nyáron országosan a legjobb eredményt érték el diákjaik. A sepsiszentgyörgyi Református Kollégium erre a mintára alapozva állította össze saját programját és pályázatát, amely révén minisztériumi rendelettel négy évre elnyerte a kísérleti iskola státuszt, amely sajátos megoldásokra is feljogosítja a kollégiumot.

Lapunk érdeklődésére a Református Kollégium igazgatója elmondta, a pályázat összeállításakor az érintett diákok és szülők körében tartottak széles körű kérdőíves felmérést, megbeszélték a tantestületben is, hogy a pedagógusok vállalják-e a tanév első hónapjaiban a pluszmunkát, és ennek eredményeként döntöttek, belevágnak. Antal Annamária elmondta, azt szeretnék, ha az érettségire, egyetemi felvételire készülő végzősök minél jobban és hatékonyabban tudnák kihasználni a tanulási időt, ellenben fontos, hogy ismerkedjenek meg minden tantárgy tananyagával elejétől a végéig. Úgy vélik, lényeges, hogy ne teljenek el holtidők, ezért márciusig minden nem vizsgatárgyból órarend szerint tartják az órákat, és beiktatnak néhány online órát is, hogy az évi tananyag végére érjenek és a megfelelő számú jegyet/értékelést is megadják – mondta az igazgató.

A teológiai osztályban nincs sok lehetőség a választható vizsgatantárgyakra, nagyon sok a teológiai jellegű tantárgy, egyháztörténet, egyházzene, keresztény irodalom, keresztény művészettörténet, ezekből már folyamatban van az online felkészítés is, és a diákok már nekikezdtek az egyházi záróvizsga-dolgozatot is elkészíteni, ők márciusig befejezik, és március első hetében meg is tartják az egyházi záróvizsgát – részletezte Antal Annamária. Márciusig befejezik a tudományok tantárgy (fizika, kémia együtt) és a matematika éves anyagát is, számukra ezek nem érettségi tantárgyak.

A természettudományi osztályban a diákok úgy döntöttek, egységesen biológiából érettségiznek a választható vizsgán, ezért náluk a földrajz, a fizika nem lesz érettségi tárgy. Nem vizsgáznak történelemből, filozófiából, már megvan a rendje annak, miként kapnak jegyeket ezekből és a többi nem vizsgatárgyból.

Antal Annamária szerint az iskola szempontjából fontos, hogy szellemi, lelki és fizikai szempontból a legjobb formájukba kerüljenek diákjaik a vizsgákra, ezért az áhítat és a testnevelés tanév végéig nem szünetel. A legfőbb eredménynek azt tartják, ha diákjaik elégedett, sikeres fiatalokká válnak. Az iskolaigazgató úgy véli, ez a kísérleti program arra is jó, hogy a jelenleginél is jobban nyissanak a diákok felé, érzékeltessék, mindenki maga dönthet, kihasználja-e az iskola nyújtotta lehetőségeket. Azt is felkínálják, aki szeretne jobban fejlődni a román nyelv terén, vagy könnyebbé tenni a felkészülést az érettségire ebből a tárgyból, látogathasson el az iskola egy másik román szakos tanárának órájára is, vegyen részt kiscsoportos társtanuláson. Akik pedig tanév közben leteszik a Cambridge angol nyelvvizsgát, azok számára a továbbiakban nem kötelező angolórára járni, a szóbeli érettségi nyelvvizsgát is kiváltják ezzel, de ajánlják, helyette jelentkezzenek német szóbeli érettségire.

A Református Kollégium mint hivatalosan elismert kísérleti iskola első tanévének első három hónapjáról még nem lehet következtetéseket levonni, az igazgató azonban úgy véli, jó úton haladnak, mert a diákok, a tanárok és a szülők hisznek ebben az újfajta kísérletben, amelynek célja, hogy ezzel a módszerrel tanítványaik maguk dönthessenek a saját tanulási útvonalukról, vegyenek részt a felkínált lehetőségekben, egyéni és csoportos munkákban. Vannak kötelezettségek, de a pályázat nyitott arra is, hogy az intézmény jellegéhez, a diákok igényeihez igazodva, személyre szabottan tervezzék a felkészülést az érettségire és az életre – szögezte le Antal Annamária.