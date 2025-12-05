Indul a színházi miniévad

Ma kezdődik a Tamási Áron Színház miniévada, mely a társulat legfrissebb előadásait gyűjti egy csokorba. A színház ajánlója szerint a rendezvény elsősorban azok számára kínál jó alkalmat megismerkedni a sepsiszentgyörgyi színház műsorkínálatával, akiknek év közben nincs lehetőségük rendszeresen városunkba látogatni. Mellettük természetesen azokat a helyi nézőket is szeretettel várják színházba, akik még nem látták a repertoáron lévő előadásokat, vagy szeretnék újranézni azokat.
Albu István, a Tamási Áron Színház igazgatója lapunknak elmondta: örül és büszke arra, hogy minden évadban olyan előadások készülnek ebben a színházban, amelyek közül nemcsak egy vagy két produkcióra kíváncsi a szakma és a közönség, hanem mindegyik komoly minőséget képvisel, így ezekből egy többnapos minifesztivált szervezhetnek évről évre. „Csak akkor lehet miniévadot szervezni, ha olyan előadásai vannak egy társulatnak, melyeket bátran fel lehet vállalni a kritikusok előtt is, márpedig a sepsiszentgyörgyi produkciók iránt rendkívül nagy az érdeklődés szakmai körökben” – fogalmazott. Pál Ferenczi Gyöngyi, a színház nemrég leköszönt megbízott igazgatója hozzátette: a miniévad fontosságát az is alátámasztja, hogy az elmúlt három év alatt ennek a rendezvénynek a gyümölcse volt a társulat számos vendégjátéka, fesztiválokon való fellépése. Ugyanis sok színházi szakember – kritikus, színházigazgató, fesztiválszervező – el szokott jönni ilyenkor Sepsiszentgyörgyre, és ha valamelyik előadás elnyeri a tetszésüket, azt jó eséllyel meghívják saját rendezvényeikre is. Ha nem szerveznék meg a miniévadot, nagy valószínűséggel sok eseményről lemaradna a színház, ami márpedig rendkívül fontos a társulat fejlődése szempontjából. Ezenkívül több előadáscsere is született az itt alakuló kapcsolatokból, tehát a sepsiszentgyörgyi közönség is további előadásokat nyer ezáltal.
Lassan már hagyománya lesz ennek a rendezvénynek, melyet a korábbi években ősszel tartott a színház, ezúttal azonban december 5–11. között, az adventi időszakban kerül rá sor. Az idei miniévadot Radu Afrim vadonatúj előadása, a kedden bemutatott Kommuna – székely öko-románc nyitja ma este, majd Barabás Olga Mikor lesz nyár? című Csehov-átirata következik (december 6-án). Ezután az M Studio Mozgásszínház Eryk Makohon által rendezett Dirty Dancing című táncelőadása (december 7-én), majd a Bocsárdi László által rendezett Angyal szállt le Babilonba (december 8-án) kerül műsorra. Pignitzky Gellér Determinált című egyéni produkciója (december 9-én), majd a Gajzágó Zsuzsa által összeállított Valóság nagybátyám című koncertelőadás (december 10-én) következik, végül pedig az ugyancsak Bocsárdi által rendezett Rinocéroszok című koprodukció zárja (december 11-én) az idei miniévad műsorát. Minden előadás 19 órától kezdődik.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.