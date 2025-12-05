Indul a színházi miniévad

Ma kezdődik a Tamási Áron Színház miniévada, mely a társulat legfrissebb előadásait gyűjti egy csokorba. A színház ajánlója szerint a rendezvény elsősorban azok számára kínál jó alkalmat megismerkedni a sepsiszentgyörgyi színház műsorkínálatával, akiknek év közben nincs lehetőségük rendszeresen városunkba látogatni. Mellettük természetesen azokat a helyi nézőket is szeretettel várják színházba, akik még nem látták a repertoáron lévő előadásokat, vagy szeretnék újranézni azokat.

Albu István, a Tamási Áron Színház igazgatója lapunknak elmondta: örül és büszke arra, hogy minden évadban olyan előadások készülnek ebben a színházban, amelyek közül nemcsak egy vagy két produkcióra kíváncsi a szakma és a közönség, hanem mindegyik komoly minőséget képvisel, így ezekből egy többnapos minifesztivált szervezhetnek évről évre. „Csak akkor lehet miniévadot szervezni, ha olyan előadásai vannak egy társulatnak, melyeket bátran fel lehet vállalni a kritikusok előtt is, márpedig a sepsiszentgyörgyi produkciók iránt rendkívül nagy az érdeklődés szakmai körökben” – fogalmazott. Pál Ferenczi Gyöngyi, a színház nemrég leköszönt megbízott igazgatója hozzátette: a miniévad fontosságát az is alátámasztja, hogy az elmúlt három év alatt ennek a rendezvénynek a gyümölcse volt a társulat számos vendégjátéka, fesztiválokon való fellépése. Ugyanis sok színházi szakember – kritikus, színházigazgató, fesztiválszervező – el szokott jönni ilyenkor Sepsiszentgyörgyre, és ha valamelyik előadás elnyeri a tetszésüket, azt jó eséllyel meghívják saját rendezvényeikre is. Ha nem szerveznék meg a miniévadot, nagy valószínűséggel sok eseményről lemaradna a színház, ami márpedig rendkívül fontos a társulat fejlődése szempontjából. Ezenkívül több elő­adáscsere is született az itt alakuló kapcsolatokból, tehát a sepsiszentgyörgyi közönség is további előadásokat nyer ezáltal.

Lassan már hagyománya lesz ennek a rendezvénynek, melyet a korábbi években ősszel tartott a színház, ezúttal azonban december 5–11. között, az adventi időszakban kerül rá sor. Az idei miniévadot Radu Afrim vadonatúj előadása, a kedden bemutatott Kommuna – székely öko-románc nyitja ma este, majd Barabás Olga Mikor lesz nyár? című Csehov-átirata következik (december 6-án). Ezután az M Studio Mozgásszínház Eryk Makohon által rendezett Dirty Dancing című táncelőadása (december 7-én), majd a Bocsárdi László által rendezett Angyal szállt le Babilonba (december 8-án) kerül műsorra. Pignitzky Gellér Determinált című egyéni produkciója (december 9-én), majd a Gajzágó Zsuzsa által összeállított Valóság nagybátyám című koncertelőadás (december 10-én) következik, végül pedig az ugyancsak Bocsárdi által rendezett Rinocéroszok című koprodukció zárja (december 11-én) az idei mini­évad műsorát. Minden előadás 19 órától kezdődik.