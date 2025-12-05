A Tortoma Kiadó Háromszéki Téka sorozatában megjelent könyvét örömmel vettem kézbe. Ennek két oka is van. Egyrészt érdekel az elszakított területeinken élő honfitársaim művészete; másrészt éppen azon a művön dolgozom, aminek a címe: A magyar festészet és szobrászat szellemi háttere. S pont az elmúlt két évszázad termését vizsgálom, amire ez a mű is vállalkozik.

Gazda József nem kisebb terhet vett a vállára, mint ennek az időszaknak a teljes áttekintését. Úgy látom, szépen megbirkózott a feladattal. Az alkotóerő megtestesülésének módozatait remekül egybegyűjtötte. 140 életművet helyezett górcső alá. A lényegre törő műelemzések, a dokumentumok feldolgozása, a szakmai életrajzok korrekt megrajzolása dicséretre méltó.

A szellemi fonal a gelencei Szent Imre templom freskóitól Erőss Sándor és Péter Árpád Loránd bútortervéig tart, a középkortól napjainkig, de főleg a XIX. század első felétől a XXI. század első feléig.

Gazda József tanulmánya azért jelent számomra forrásértékű élményt, mert a könyv nem pusztán a művészeti kifejezési eszközökkel mint formával, hanem e formák világnézeti hátterével is foglalkozik. Fülep Lajos művészettörténészhez kapcsolódva engem is ez a problémakör érdekel. (Művészet és világnézet: Magyar Szemle XX. évf. 11-12.sz. 88p. 2011)

Kik szerepelnek ebben a gyűjteményben? – Elsősorban akik itt születtek, másodsorban akik innen származnak, harmadsorban akik itt telepedtek le, negyedsorban akik a közös hazába rendszeresen visszajárnak.

A teljesség igénye nélkül felsorolok néhány alkotót: Az innen származó Barabás Miklóssal indul a sor, aki a magyar festészet megalapozásában a székely önbizalom és életvalóság értékeit képviseli. A másik nagy egyéniség: Gyárfás Jenő, akinek a Tetemrehívás című képe, ami előtt gyakran időzünk, kulcsjelentőségű mű, nemzedékeken átívelő hatása nyomon követhető. Diószeghy László, Varga Nándor Lajos, Gyimesy Kásás Ernő, Keöpeczi Sebestyén József (aki a román címert tervezte), Mattis Teutsch János, Gödri Ferenc: mind ismert nevek számunkra. Bodosi Dánieltől Incze Mózesig tart a sor.

Ugyancsak a teljesség igénye nélkül felsorolok néhány alkotót, akik mély hatást gyakoroltak rám. Mindannyian tanulhatunk tőlük. Bodosi Dániel színes fényekkel átitatott tájai expresszívek. Bencsik Jánostól a mindenre rátekintés képességét, Bortnyik Évától a teremtés megbonthatatlan egységét ismerhetjük meg. Baász Szigeti Pálma grimaszos bábui elgondolkodtatók. Bíró Gábor mély érzéseket fest meg, Albert Levente pedig lenyúl az ösztöneink világáig, szinte újjászüli a Tetemrehívást. Plugor Sándor figyelme a végtelenre irányul: a „sosem lehet elég jó” kérdését veti fel. Baász Imre a rejtettség és védettség problematikáját artikulálja. Performance produkciója fontos élményként vésődött belénk. Jecza Péter szobrai arról tanúskodnak, hogy ő megértette és folytatja azt a plasztikai világot, amit Brâncuși indított el. Bardócz Barna értéktisztelete, Vargha Mihály szülőföldhöz való kötődése: követésre méltó. Köllő Margit textiljei a lélek szárnyalásának élményét sugallják. Bortnyik György fotóművészetében a történések lényegével találkozunk. Incze Mózes pedig az európai reneszánsz és barokk szépségeszmét szembesíti jelenvaló létünk antinómiáival, s az örökkévalóság teológiájával.

Újra és átlapozva a könyvet egy különös megnyugvás fogott el. Örülök annak, hogy székely alkotótársaim művészete nem süllyedt a l’art pour l’art mocsarába, az üres formalitásba. Valamennyi látott mű mély érzésből táplálkozik, s artikulált jelentést hordoz. Éppen ezért méltó a figyelemre. Nem pusztán a szakmabeliek, a kollégák számára. Akik meg akarják ismerni önazonosságunk, mindennapjainkban születő értékérzéseink, örömeink és szorongásaink vizuális lenyomatait: azoknak érdemes a könyv alapján ezekkel az alkotásokkal találkozni.

A Tortoma Kiadó Háromszéki Téka sorozatának ez a 28. kötete. Várjuk a folytatást!

Sipos Endre művészetfilozófus, festőművész