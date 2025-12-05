A Szilvássy Carola Szeretetotthonban több mint egy éve működő, Heti egy óra törődés önkéntesprogramhoz újabb jelentkezőket várnak, akik hetente egyszer meglátogatják az otthon lakóit. Az idősek gyakran vágynak baráti beszélgetésre, egy kis figyelemre vagy egyszerűen csak valaki jelenlétére, ezért az önkéntesekkel együtt töltött idő felbecsülhetetlen értékű számukra, segít oldani a magányt és színt visz a mindennapjaikba – áll a felhívásban.

A brassói Sándor Rozália és a kézdivásárhelyi Páll Mária közös földszinti szobájába minden kedden délután bekopog a 25 éves Pulugor Tímea. Beszélgetnek, a könnyebben mozgó Marika néni közös sétára is vállalkozik, Rózsika néni részben ágyhoz kötött, de nem hagyja magát, kerekesszékkel közlekedik az intézményen belül. Szobájuk dísze a sok, Tímeával közösen készített rajz, a terméskosár, legutóbb egy kifestőfüzetet kaptak tőle, és máris szaporodnak benne a befejezett festmények. Mindkét lakó özvegy, Rózsika néni lánya Brassóban él, hetente jön látogatóba, Páll Mária fia Németországból telefonál naponta. Tímea társasága bearanyozza a napjukat, azt mondják, nagyon kedves, türelmes, figyelmes, sokat jelent számukra, hogy időt szán rájuk. Az otthonban mindennel meg vannak elégedve, úgy érzik, ilyen jó dolguk soha nem volt.

Pulugor Tímea tavaly szeptemberben kezdett el önkénteskedni a Szilvássy Carola Szeretetotthonban, egy demenciás idős hölgyhöz járt, aki idén tavasszal elhunyt. Néhány hónap szünet után visszatért, szeptembertől az említett két lakónak szerez örömet keddenként. Lapunk érdeklődésére elmondta, mindig megérintette az idősek szeretete, és ahogy mesélnek az életükről, számára fontos, hogy segíthet. Nemcsak ő ad, hanem kap is, tanul is az idősektől – mondotta.

Az önkéntesektől rugalmasságot, empátiát, megbízhatóságot, nyitottságot, pozitív hozzáállást várnak el – fogalmaz az otthon vezetősége a felhívásban. Jelentkezni lehet december 10-ig az intézmény székhelyén (Sepsiszentgyörgy, Tavirózsa utca 18. szám) 8 és 16 óra között a 0726 379 705-ös telefonon, illetve a carola@diakonia.ro e-mail-címen és az otthon közösségi oldalán. A jelentkezési határidő napján, azaz jövő szerdán 16.30 órakor személyesen is várják a jelentkezőket, amikor vetített képes eseményen közelebbről is megismerhetik a Heti egy óra törődés programot.