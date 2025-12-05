Könnyítenék a diákok feladatait

A miniszter egy tegnapi rendezvényen elmagyarázta: az iskolai házi feladatok mára már nagy teherré váltak, és a rendelet útmutatást ad arra, hogyan lehet ezeket beépíteni az oktatási folyamatba úgy, hogy ne okozzanak stresszt a diákoknak, és ne idézzenek elő konfliktusokat a gyerekek, iskola és szülők között. A rendelet előírásai szerint lesznek kötelező, valamint fakultatív házi feladatok – mutatott rá David.

A vidéki tanulók támogatását célzó rendelet kapcsán kifejtette: szomorú, hogy a romániai oktatási rendszerben olyan nagy egyenlőtlenségek vannak a városi és a vidéki oktatás között. Mint mondta, a statisztikák azt mutatják, hogy ha valaki vidéki diák, ráadásul még hátrányos helyzetű közösségben él, az életben való siker esélye nagyon kicsi, nem beszélve a nyolcadikos képességfelmérő vizsgán vagy az érettségin elért eredményekről. Leszögezte: a rendelettel megpróbálja csökkenteni az egyenlőtlenségeket az iskolák összevonása révén, hogy nagyobb intézmények jöjjenek létre, amelyekben rendes pedagógusi állásokban tanító, szakképzett tanerők dolgoznak. Kiemelte azt is, hogy egy jó eredményeket elérő iskola partnerségre léphet egy másik, támogatásra szoruló iskolával, és ennek keretében a fő tantárgyakat a szakképesítéssel rendelkező tanárok tartanák online rend­szerben.