Utalták a szociális támogatást

2025. december 5., péntek, Belföld

Több mint egymillió kis jövedelmű személy kapta meg az alapélelmiszerekre és meleg ételre költhető szociális támogatás idei második részletét.

  • Fotó: mfe.gov.ro
    Fotó: mfe.gov.ro

A szociális kártyákat 125 lejjel töltötte fel az európai beruházásokért és projektekért felelős minisztérium. A juttatásra a 65. életévüket betöltött, 1281 lej alatti jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok, a 2000 lej alatti jövedelemmel rendelkező, súlyos, fokozott vagy közepes fokú fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek, valamint a minimáljövedelemben részesülő családok és egyedülálló személyek jogosultak. Szintén utalták a 2000 lej értékű támogatást közel 500 hátrányos helyzetű kismamának. Ezt az összeget az újszülöttek ellátásához szükséges termékek vásárlására lehet felhasználni. Azok az édesanyák jogosultak rá, akik beilleszkedési minimáljövedelemben részesülnek, továbbá a fogyatékkal élő kismamák, a valamilyen okból – például családon belüli erőszak miatt – válságos helyzetben lévők, valamint a kiskorú vagy személyazonossági iratokkal nem rendelkező anyák.

