Bírálják a Bolojan-kabinetet

A frakció dokumentuma szerint az állampolgárok fizetik meg az árát annak, hogy „a kormány továbbra is összekeveri a megszorításokat a hatékonysággal, a külföldi vásárlásokat pedig a nemzeti fejlesztéssel”, mint fogalmaztak, a román nép többet érdemel az üres ígéreteknél és az őt elszegényítő politikusoknál. A dokumentum szerint a Bolojan-kabinet következetesen „a nép ellen dolgozik”, intézkedései inflációhoz, a vásárlóerő csökkenéséhez, az államadósság növekedéséhez, az egészségügy és az oktatás alulfinanszírozottságához, a regionális fejlesztések stagnálásához vezettek. A kezdeményezést a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is támogatja.