Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Bírálják a Bolojan-kabinetet

2025. december 5., péntek, Belföld

Összegyűjtötte a kormány elleni bizalmatlansági indítvány benyújtásához szükséges számú aláírást az ellenzékből kivált szenátorokat tömörítő Béke – Románia az első elnevezésű parlamenti frakció, a dokumentumot ma tervezik benyújtani a képviselőház és a szenátus házbizottságához.

  • Fotó: Facebook / Camera Deputaților
    Fotó: Facebook / Camera Deputaților

A frakció dokumentuma szerint az állampolgárok fizetik meg az árát annak, hogy „a kormány továbbra is összekeveri a megszorításokat a hatékonysággal, a külföldi vásárlásokat pedig a nemzeti fejlesztéssel”, mint fogalmaztak, a román nép többet érdemel az üres ígéreteknél és az őt elszegényítő politikusoknál. A dokumentum szerint a Bolojan-kabinet következetesen „a nép ellen dolgozik”, intézkedései inflációhoz, a vásárlóerő csökkenéséhez, az államadósság növekedéséhez, az egészségügy és az oktatás alulfinanszírozottságához, a regionális fejlesztések stagnálásához vezettek. A kezdeményezést a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is támogatja.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-05 08:00 Cikk megjelenítése: 143 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 14
szavazógép
2025-12-05: Belföld - :

Utalták a szociális támogatást

Több mint egymillió kis jövedelmű személy kapta meg az alapélelmiszerekre és meleg ételre költhető szociális támogatás idei második részletét.
2025-12-05: Sport - Miska Brigitta:

Kétgólos előnyből játszottak döntetlent (Labdarúgás, Román Kupa)

A Sepsi OSK tegnap hazai pályán döntetlent játszott a Kolozsvári Universitatea ellen a Román Kupa csoportkörének 2. fordulójában. A sepsiszentgyörgyi csapat remekül kezdett, alig több mint negyedóra alatt kétszer is betalált, ám Cristiano Bergodi legénysége a második félidő elején egyenlített, sőt, a hajrában még a győzelem megszerzéséhez is közel állt. A háromszéki együttes vasárnap 11 órától az újonc CS Tunari otthonában játszik a másodosztályú bajnokság 16. játéknapján. A találkozót a FRF TV YouTube-csatornája élőben közvetíti.
rel="noreferrer"