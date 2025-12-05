Bírálják a Bolojan-kabinetet

Összegyűjtötte a kormány elleni bizalmatlansági indítvány benyújtásához szükséges számú aláírást az ellenzékből kivált szenátorokat tömörítő Béke – Románia az első elnevezésű parlamenti frakció, a dokumentumot ma tervezik benyújtani a képviselőház és a szenátus házbizottságához.
A frakció dokumentuma szerint az állampolgárok fizetik meg az árát annak, hogy „a kormány továbbra is összekeveri a megszorításokat a hatékonysággal, a külföldi vásárlásokat pedig a nemzeti fejlesztéssel”, mint fogalmaztak, a román nép többet érdemel az üres ígéreteknél és az őt elszegényítő politikusoknál. A dokumentum szerint a Bolojan-kabinet következetesen „a nép ellen dolgozik”, intézkedései inflációhoz, a vásárlóerő csökkenéséhez, az államadósság növekedéséhez, az egészségügy és az oktatás alulfinanszírozottságához, a regionális fejlesztések stagnálásához vezettek. A kezdeményezést a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is támogatja.
