Vasárnap kiderül, hogy a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, illetve Lando Norris és Oscar Piastri közül melyikük kaparintja meg az idei vb-trófeát – a döntő futamra villanyfényben kerül sor Abu-Dzabiban. Az időmérő edzést szombaton 16 órától, az 58 körös versenyt pedig vasárnap 15 órától rendezik.

A legjobb helyzetből Norris vághat neki az idény utolsó hétvégéjének, mivel 12 ponttal vezet az összetettben Verstappen és 16 egységgel Piastri előtt. Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a brit versenyzőnek a dobogón kell zárnia az Abu-Dzabi Nagydíjat, így ugyanis a riválisok eredményeitől függetlenül pályafutása első vb-címét ünnepelhetné. A mostani szezon ugyanakkor már eddig is bővelkedett nem várt fordulatokban, nagy felzárkózásokban, valamint az érintettek számára fájdalmas és csalódást keltő, műszaki gondok vagy balesetek miatti kiesésekben.

Minden jel arra mutat, hogy Abu-Dzabiban kifejezetten izgalmas futamot láthatnak majd az F1 rajongói, mielőtt a száguldó cirkusz világa szembenéz a jövő évi motor- és szabályváltoztatásokkal, valamint a bővülő mezőnnyel, 11. csapatként ugyanis a következő idényre a Cadillac is csatlakozik a sorozathoz.

Verstappen magányos farkasként küzd az egész szezon során vb-esélyesnek tűnő McLaren-versenyzőkkel, akiknek autója messze kiemelkedett az idei mezőnyből. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a konstruktőri világbajnoki címet már október elején Szingapúrban megvédte az 1963-ban az új-zélandi Bruce McLaren által alapított, ma brit központú istálló.

Az idény egyik nagy fordítását Norris produkálta, a brit versenyző ugyanis augusztus végén még 34 ponttal volt lemaradva akkori vb-éllovas csapattársától, viszont nagyszerű teljesítményt nyújtva, hat futamon elért öt dobogós helyezéssel (közte két futamgyőzelemmel) fordított és a hajrában átvette a vezetést az összetettben.

Az övénél is nagyobb felzárkózással rukkolt elő Verstappen, aki az idény nagyobb részében a meglehetősen gyenge konstrukció­nak tartott Red Bull volánja mögött az augusztus végi 104 pontos hátrányát 12 egységre faragta le, többek között a Las Vegasban, valamint az elmúlt hétvégén Katarban aratott sikerével. Ha Verstappen megvédi vb-címét, akkor nemcsak a Forma–1 történetének egyik legnagyobb felzárkózását és fordítását könyvelhetné el, hanem olyat is tenne, amire eddig csak egyetlen pilóta, a hétszeres vb-győztes német Michael Schumacher volt képes, azaz sorozatban öt világbajnokságot nyerne.

A McLaren az első duplázására hajt 1998 óta, az volt ugyanis az utolsó olyan szezon, amelynek végén egyéniben és a konstruktőrök között is a brit istálló ünnepelhetett. A vb-címért folyó küzdelem árnyékában a több szempontból is fontos konstruktőri csatában a Mercedes és a Red Bull az összetett második helyért verseng majd Abu-Dzabiban, ahol a Ferrari utoljára próbálhat meg versenyt nyerni 2025-ben.