A több mint két hónapja veretlen sepsiszentgyörgyi csapat végig uralt mérkőzésen ünnepelhette idénybeli tizedik győzelmét, miután tegnap 2–0-ra diadalmaskodott a táblázatban utolsó előtti CS Tunari otthonában a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában, így a harmadik helyre lépett elő.

Több mint ötven szurkoló kísérte el a sepsiszentgyörgyi együttest Ilfov megyébe, ahol a jobb játékerőt képviselő vendégek rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést, azonban a mezőnyfölényük kevés helyzettel társult. A háromszéki gárda először a 13. percben veszélyeztetett, ekkor Ignacio Heras senkitől sem zavartatva célt tévesztett, majd az első félidő derekán Cosmin Matei szabadrúgása szállt kevéssel fölé. Ovidiu Burcă legénysége fél óra elteltével vezetést szerezhetett volna, viszont Dimitri Oberlin lövését Sebastian Moroz bravúrral szögletre tolta. A székelyföldi alakulat végül a 41. percben került előnybe, Darius Oroian passzát követően az érkező Heras a hálóba továbbított (0–1), aztán a szünet előtt Matei próbálkozását fogta a kapus.

A második felvonásban is a Sepsi OSK akarata érvényesült a rossz minőségű gyepen, miközben az ellentámadásra berendezkedő házigazdák csak elvétve lépték át a félpályát, így egyáltalán nem okoztak gondot ellenfelüknek. Ovidiu Burcă legénysége több lehetőséget kialakított, Batzula Hunor és Heras kísérletét is védte a hálóőr, aki a 62. percben már tehetetlen volt: Matei beíveléséből Heras fejjel a jobb alsóba csúsztatott (0–2), megszerezve ezzel idényben tizedik találatát. A játék képe a hátralévő időben sem változott, Batzula újabb lökete a hosszú alsó mellé ment, Heras lövését pedig kiütötte Moroz, ezáltal a különbség nem változott, ugyanakkor a Tunari emberhátrányban fejezte be a találkozót, mivel Vlad Filip megkapta a második sárgáját.

Labdarúgás, 2. Liga, alapszakasz, 16. forduló: CS Tunari–Sepsi OSK 0–2 (0–1).

Tunari, községi stadion. Vezette: Dragoș Țurcanu (Piatra Neamţ). Tunari: Moroz – Pîrcălabu, Furtună, Filip, Șerban (Roșu, 80.), Bara, Moga, Györgyi (Badea, 80.), Țegle (Spătaru, 72.), Plumbuitu (Stanciu, 66.), Bălan. Vezetőedző: Dinu Todoran. Sepsi OSK: Ungureanu – Oroian, Haruț, Vîrtej, Techereș – Păun, Iglesias (Sigér, 84.) – Heras (Sila­ghi, 90+2.), Matei (Tchibota, 90+1.), Batzula (Ghimfus, 80.) – Oberlin (Cmiljanić, 84.). Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Gólszerző: Heras (41., 62.). Sárga lap: Filip (51., 90+3.), Györgyi (58.). Kiállítva: Filip (90+3.).

További eredmények, 16. forduló: Concordia Chiajna–Chindia Târgoviște 0–1, FC Bacău–Bukaresti Steaua 3–2, Gloria Beszterce–FC Câmpulung Muscel 6–0, FC Voluntari–Újszentesi SK 3–1, CSM Slatina–Szatmárnémeti Olimpia 3–1, CS Afumați–Sellenberki SK 1–0, CS Dinamo Bukarest–Marosvásárhelyi ASA 0–2, Resicabányai CSM–Nagyváradi FC Bihar 2–3, FC Metalul Buzău–Ceahlăul Piatra Neamț 2–1, Jászvásári Politehnica–Vajdahunyadi Corvinul 0–0.

A táblázat:

1. Vajdahunyad 12 4 0 25–9 40

2. Marosvásárhely 10 3 3 35–16 33

3. Sepsi OSK 10 3 3 22–14 33

4. Nagyvárad 10 2 4 33–17 32

5. Steaua 9 3 4 29–21 30

6. Voluntari 8 6 2 20–12 30

7. Resicabánya 9 2 5 29–17 29

8. Buzău 9 2 5 28–16 29

9. Târgovişte 8 3 5 28–15 27

10. Jászvásár 7 4 5 15–15 25

11. Chiajna 7 3 6 24–15 24

12. Afumaţi 7 3 6 24–21 24

13. Bacău 5 5 6 16–21 20

14. Slatina 5 4 7 20–21 19

15. Piatra Neamţ* 5 3 8 16–27 16

16. Újszentes 4 3 9 20–30 15

17. Sellenberk 3 4 9 22–25 13

18. Beszterce 3 4 9 19–26 13

19. Dinamo 2 6 8 12–26 12

20. Câmpulung 2 3 11 8–39 9

21. Tunari 1 5 10 13–30 8

22. Szatmárnémeti 2 1 13 12–37 7

* két büntetőpont levonva

A Sepsi OSK idei utolsó mérkőzését pénteken 17.30-tól játssza, amikor a Concordia Chiajna látogat a Sepsi Duna Arénába a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában.