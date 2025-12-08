Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Differenciált házi feladatok

2025. december 8., hétfő

Aláírta az iskolai házi feladatok szabályozását módosító rendeletet pénteken Daniel David oktatási miniszter.

A szaktárca közleménye szerint ezentúl a pedagógusok differenciált házi feladatokat adnak a diákoknak: kötelező, közepes nehézségű feladatot valamennyi tanuló kap, míg a kiegészítő feladatok választhatók, és felzárkóztatásra vagy teljesítménynövelésre szolgálnak. Előkészítő osztályban nincs házi feladat, az elemi oktatásban pedig a kötelező feladatokra fordított idő nem haladhatja meg a napi egy órát. A többi oktatási szinten a házi feladatok megoldásának időtartama legtöbb napi két óra lehet. Egy tantárgyból nagyobb terjedelmű, összegző feladat tanulási modulonként legfeljebb egyszer adható. A vakációk idejére nem kapnak házi feladatot az általános iskolások. A rendelet előírja, hogy a tanárok kötelesek elkerülni a diákok terhelését túlzott mennyiségű vagy monotonná váló feladatokkal, ami csökkenti a motivációjukat, fizikai és lelki kimerülést okoz, illetve elmélyíti a teljesítménykülönbségeket. Tilos a házi feladat büntetésként való használata is.

Hozzászólások
