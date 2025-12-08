Adventi bazár a Waldorf-tagozaton

Az adventi hangulatba a szülők és pedagógusok alkalmi kórusa vezetett be, hagyomány szerint ők nyitják a bazárt. Ez ezúttal is így történt, s amint Tóth Márta leengedte a karmesteri pálcát, a csörgő „Szabad a vásár”-t hirdetett.

A nyersanyagként használt gyapjú, fa, papír, viasz, szalma, agyag, kő olyan sokféle feldolgozásban jelent meg, mint ahány ötlet született az elmúlt hetek adventi műhelyeiben. És abból volt bőven: karácsonyfadíszek, gyertyák, festett képeslapok, ékszerek, kincses golyók, ceruzatartók, nemezlabdák, apró játékfigurák, filcből varrt állatkák, faragott kulcstartók, ablakdíszek készültek. Felsorolni sem lehet a sok kisebb-nagyobb használati és dísztárgyat, szinte semmiből nem volt két egyforma, és a házi süteményekből, házi szörpökből is nagy volt a választék, nehéz volt eldönteni, ki mire költse a pénzét. Lejecskékről van szó, csupán néhány darab került tízesekbe, de így is szépen gyűlt az óvodai csoportok és a kilenc osztály bevétele, minden közösség maga dönti el, mire költi. Kicsi vagy nagy az összeg, nem az a fontos, hanem a közös készülődés, az együttlét és annak öröme, hogy gyermekek, szülők, pedagógusok és a Pro Waldorf Egyesület idén is megteremtette a közösség sajátos adventi ünnepét.