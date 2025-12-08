Jó úton Büdösfürdőre

Elkezdték az Erdőfüle és Büdösfürdő közötti út Hargita megyei szakaszának korszerűsítését, egyelőre az átereszek öntését és a hidak felújítását – adta hírül a Hargita Népe napilap.

Balázsi Dénes, Bardoc község polgármestere úgy nyilatkozott, személy szerint örvend annak, ha a szomszéd település vezetőinek sikerül a beruházásokat elvégezniük, hiszen az ő érdekük is, hogy rövid idő alatt gond nélkül eljuthassanak Csík irányába. Az viszont bizonyos, hogy a Kovászna megyei szakaszon nem fognak aszfaltozni, de nem is szükséges: közigazgatási területükön az erdei utak eddig is rendben voltak, azok állapota fennakadást soha nem okozott, mindenféle gépjárművel lehetett közlekedni.

Amennyiben a Hargita megyei beruházás megvalósul, a Csíkszentkirály és Erdőfüle közötti táv huszonkét kilométerre csökken, jelenleg ugyanis csak kerülővel, a Hatod felé lehet közlekedni, közúton hetven kilométer a táv az egyébként szomszédos két település között.

A csíkszentkirályi önkormányzat a Hargita megyei öt kilométeres szakasz első két kilométerének felújítására 2,8 millió lejt költ, amit az Anghel Saligny-programból fedeznek. A maradék három kilométert az Országos Beruházási Társasághoz (CNI) benyújtott pályázatból valósítanák meg.