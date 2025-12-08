Jó úton Büdösfürdőre

Elkezdték az Erdőfüle és Büdösfürdő közötti út Hargita megyei szakaszának korszerűsítését, egyelőre az átereszek öntését és a hidak felújítását – adta hírül a Hargita Népe napilap.
Balázsi Dénes, Bardoc község polgármestere úgy nyilatkozott, személy szerint örvend annak, ha a szomszéd település vezetőinek sikerül a beruházásokat elvégezniük, hiszen az ő érdekük is, hogy rövid idő alatt gond nélkül eljuthassanak Csík irányába. Az viszont bizonyos, hogy a Kovászna megyei szakaszon nem fognak aszfaltozni, de nem is szükséges: közigazgatási területükön az erdei utak eddig is rendben voltak, azok állapota fennakadást soha nem okozott, mindenféle gépjárművel lehetett közlekedni.
Amennyiben a Hargita megyei beruházás megvalósul, a Csíkszentkirály és Erdőfüle közötti táv huszonkét kilométerre csökken, jelenleg ugyanis csak kerülővel, a Hatod felé lehet közlekedni, közúton hetven kilométer a táv az egyébként szomszédos két település között.
A csíkszentkirályi önkormányzat a Hargita megyei öt kilométeres szakasz első két kilométerének felújítására 2,8 millió lejt költ, amit az Anghel Saligny-programból fedeznek. A maradék három kilométert az Országos Beruházási Társasághoz (CNI) benyújtott pályázatból valósítanák meg.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.