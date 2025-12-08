Negyvenöt kamerát telepítettek az Olt folyó mellett haladó sepsiszentgyörgyi bicikliút mentén, az eszközök révén biztonságosabbá vált a sokak által használt és kedvelt szakasz, melyet a helyi rendőrség tart megfigyelés alatt.
Az intézmény beszámolója szerint a bicikliutat megvilágító villanyoszlopokra helyezték ki a két lencsével is rendelkező, távolról vezérelhető kamerákat, így éjszaka is tiszta képet rögzítenek. A berendezések mindegyike egy távolabbi, valamint egy közelebbi szöget figyel, a hálózat áramellátása napenergiával történik. Hadnagy István, a helyi rendőrség igazgatója a beruházás kapcsán elmondta, a kamerák jelenléte rendszerint megelőzi a bajt, hiszen visszakövethető minden esemény, amely a megfigyelt területen történt. A helyi rendőrség tájékoztatójában ugyanakkor rámutatott: a kamerák által megfigyelt szakasz jogi besorolása bicikliút, ami azt jelenti, hogy azon sem autóval, sem szekérrel, de motorbiciklivel vagy kvadokkal sem szabad közlekedni, csak biciklivel vagy rollerrel (beleértve az elektromos meghajtásúakat is). Leszögezték továbbá, hogy a bicikliút nem a gyalogosforgalmat szolgálja, azaz sétálni vagy kutyát sétáltatni sem szabad ott. (dvk)
