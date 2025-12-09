Újabb nehéz feladat előtt áll a Sepsi-SIC, amely ma 18.30-tól a legutóbbi három bajnokiját győzelemmel záró West Dévát látja vendégül a teremlabdarúgó 1. Liga 11. fordulójának zárómérkőzésén. A találkozónak a Szabó Kati Sportcsarnok ad otthont, a Digi Sport 3 által élőben közvetített párharcot pedig Liviu Chița és Laurențiu Deaconu vezeti.

Idei utolsó előtti mérkőzésére készül az élmezőnyhöz tartozó Sepsi-SIC, amely ma a legutóbbi három bajnokiját megnyerő West Déva együttesét fogadja a futsal élvonal soros fordulójában. A két csapat hetedszer csap össze, az eddigi hat találkozóból ötöt a zöld–fehérek húztak be, egy pedig döntetlennel zárult. Legutóbb egy hónapja mérték össze erejüket: akkor Mánya Szabolcs tanítványai magabiztos, 9–3 arányú győzelmet arattak a Hunyad megyeiek otthonában.

A bajnokság előző fordulójában a sepsiszentgyörgyi fiúk 3–1-re alulmaradtak a címvédő Galaci United otthonában, amivel megszakadt az alakulat kilenc mérkőzés óta tartó veretlensége. A remek formában lévő Déva az elmúlt öt bajnokijából hármat is megnyert, legutóbb pedig november 29-én a Marosvásárhelyi VSK vendégeként gyűjtötte be a három pontot, miután 8–6-ra felülmúlta a bronzérmest. A 6 sikernél, 3 döntetlennél és 1 vereségnél járó, 21 pontos háromszékiek a tabella harmadik helyéről, míg az eddig 5 győzelmet és 5 fiaskót jegyző, 15 pontos West Déva a hatodik helyen várja a mai rangadót.

„Roppant nehéz mérkőzés előtt állunk, hiszen a West Déva nagyon jó formában van. Az elmúlt fordulókban győzött a címvédő Galaci United ellen, a hétvégén pedig a Marosvásárhelyi VSK otthonában diadalmaskodott. Mi egy vereség után vagyunk, de javítani szeretnénk, és nagyon bízom abban, hogy ezt a pályán be tudjuk bizonyítani. A keretünk teljes, nincs eltiltott játékosunk, mindenki egészséges, így a győzelemért játszunk” – nyilatkozta Mánya Szabolcs, a Sepsi-SIC edző-játékosa.