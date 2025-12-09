Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
CselgáncsHarminckétszer álltak dobogóra Csíkszeredában

2025. december 9., kedd, Sport

Folytatták remek szereplésüket a háromszéki cselgáncspalánták, akik az elmúlt hétvégén a csíkszeredai Erőss Zsolt Arénában rendezett Székely Kupa ötödik kiírásán bizonyítottak. Kovászna megyét három klub képviselte, sportolóik harminckét dobogós helyezéssel tették le névjegyüket a hagyományos év végi viadalon.

    A sepsiszentgyörgyi Gakusei SK csapata. Fotó: Facebook / Balogh Attila

Szombaton három Kovászna megyei klub részvételével rendezték meg Csíkszeredában a cselgáncs Székely Kupa ötödik kiírását, amelyről sportolóink nyolc első, tizenhárom második és tizenegy harmadik helyezéssel tértek haza.

A céhes városi Nagy Mózes SK kilenc versenyzővel vett részt a Hargita megyei erőpróbán, az együttes legjobb eredménye Fogarasi Szilárd, Vollancs Berta és Kovács Ádám nevéhez fűződik, akik nem találtak legyőzőre. Csapattársaik közül Réti Flórián, Kémenes József és Berde Ábel a második helyen zárt, míg Tamás Örs, Balázsi Bernát és Motan Grigore harmadik lett. 

A Kézdivásárhelyi SE tizennégy sportolója közül a 2019-es korosztályban Mátyás Zsolt az első, Varga Örs, Gyergyai-Pál Ben­degúz, Zsigmond Bence a második, míg Koós Károly a harmadik helyen végzett, a 2018-as korcsoportban pedig Cseh Sámuel második és Tankó Kata harmadik lett. A 2017-ben születettek között Marthi Zsolt, Koós Anna Gréta és Molnár Hunor második volt, mellettük Fábián Hugó és Biró Magor a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A 2016-os korosztályban Sebestyén Attila mindenkit maga mögé utasított, Trufasu Ottó másodikként zárt.

A sepsiszentgyörgyi Ga­kusei SK kilenc kis tehetséget nevezett a kupaviadalra: Dénes Szabolcs, András Ábel és Demeter Bálint az első, Klutsch Áron és Taraș Sámuel a második, illetve Horváth Andrea, Horvát Róbert, Taraș Dániel és Boros Lara a harmadik helyen végzett. (t)

