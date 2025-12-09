Ezúttal a magyar válogatott keretéből a kapus Janurik Kinga és az irányító Vámos Petra maradt ki. A szövetségi kapitány a találkozó előtt elmondta, utóbbi betegség miatt nem játszhatott, így Simon Petra pótolta a kezdőcsapatban, aki a mérkőzés első gólját is szerezte. Szemerey Zsófi remekül indított a kapuban, a többi között hétméterest védett, viszont a túloldalon a tavalyi Eb legjobb hálóőrének és egyben legértékesebb játékosának választott Anna Kristensen is jól szállt be a meccsbe. A befejezésekre nagyon ügyeltek a magyar játékosok, nemigen akadtak elszórt labdák, elkapkodva lezárt akciók, így a gyors dán találatok számát is sikerült alacsonyan tartani, 16 perc elteltével kétgólos magyar előnynél érkezett az első skandináv időkérés (8–6).

Golovin Vlagyimir keveset cserélt, negyedóra után csak néhány játékosnak adott pihenőt a kezdőcsapatból, majd a dánok két hétméteresből kiegyenlítettek a 20. percre (9–9). A 22. percben ítélték meg az első két kiállítást a spanyol játékvezetők, a frissen beszállt Bordás Réka volt kénytelen elhagyni a pályát, és bár ezt az emberhátrányt két lőtt és két kapott góllal letudta a magyar válogatott, rögtön jött a következő. A szünetig az immár felfrissített alakulat is remekül állta a sarat, a cserék többsége kiválóan játszott, így a pihenőre két találat volt az előny (15–13).

A szünet után a széleken változtatott a szövetségi kapitány, együttese pedig háromgólos különbséget alakított ki (18–15). Az újabb hetest hárító Szemerey teljesítményét ünnepelte a magyar publikum, aztán a dánok ismét időt kértek (21–17). A nézőtéri hangpárbajt egyértelműen a magyarok nyerték és a pályán is ígéretes volt a látvány, a 42. percbe lépve 23–18 állt az eredményjelzőn. Innen több támadásbeli hibára építve remek sorozattal mínusz egyre közelítettek a skandinávok, akik csakhamar egyenlítettek (24–24). Az utolsó négy perchez érve 28–26-ra a négygólos sorozatot produkáló Dánia vezetett, és bár akadt esély az egyenlítésre az utolsó másodpercekben, mégsem sikerült.

A csoport végeredménye: 1. Dánia 10 pont, 2. Magyarország 7, 3. Románia 6, 4. Japán 5, 5. Svájc 2, 6. Szenegál 0.