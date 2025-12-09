Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, 4. LigaKovászna telel az élen

2025. december 9., kedd, Sport

Az előzetes tervekkel ellentétben nem kezdték el a megyei labdarúgó-bajnokság visszavágó-sorozatát decemberben, ugyanis a csapatok többsége anyagi okokra hivatkozva azt szorgalmazta, hogy csak jövő márciusban vágjanak neki az idény második felének.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

Az elmúlt héten lejátszották a nyolcadik fordulóból elmaradt mérkőzéseket. Kovászna hazai pályán tízgólos győzelmet aratott a sereghajtó Uzon felett, így az orbaiszéki együttes visszavette helyét a táblázat élén. Szentkatolna saját közönsége előtt játszott szoros találkozót Szitabodza ellen, végül a felső-háromszéki alakulat vereséget szenvedett. A Bardoc–Perkő meccset is igyekeznek még idén bepótolni, amennyiben az időjárási körülmények és a pálya minősége lehetővé teszi, ellenkező esetben csak jövő tavasszal kerül rá sor.

Eredmények, 8. forduló: Kovászna–Uzon 11–1 (gólszerzők: Farczádi Tivadar 4., Alin Damian 6., 31., 33., 40., 65., Alexandru Zală 49., Sabin Dîrstaru 64., 82., Bagoly Benjámin 74., 89., illetve Török Attila 90.), Szentkatolna–Szitabodza 0–2 (gólszerzők: Robert Budilean 4., Silviu Muntean 10.).

A táblázat:

1. Kovászna                 13        0            1        72–6    39

2. Barót                        12        2            0        70–17  38

3. Bardoc                     10        1            2        56–12  31

4. Zágon                        8        3            3        43–22  27

5. Szitabodza                8        2            4        56–25  26

6. Árkos                         7        2            5        44–32  23

7. Maksa                        6        0            8        36–49  18

8. Zágonbárkány          5        2            7        39–31  17

9. Szentkatolna            4        5            5        23–32  17

10. Nagyajta                 5        1            8        20–47  16

11. Perkő                      4        3            6        29–30  15

12. Papolc                     4        2            8        30–61  14

13. Bodzaforduló        3        0          11        19–60    9

14. Csernáton              2        0          12        17–58    6

15. Uzon                       1        1          12        20–92    4

A megyei labdarúgó-bajnokság 2026. március 15-én folytatódik. (miska)

