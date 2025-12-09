Az előzetes tervekkel ellentétben nem kezdték el a megyei labdarúgó-bajnokság visszavágó-sorozatát decemberben, ugyanis a csapatok többsége anyagi okokra hivatkozva azt szorgalmazta, hogy csak jövő márciusban vágjanak neki az idény második felének.

Az elmúlt héten lejátszották a nyolcadik fordulóból elmaradt mérkőzéseket. Kovászna hazai pályán tízgólos győzelmet aratott a sereghajtó Uzon felett, így az orbaiszéki együttes visszavette helyét a táblázat élén. Szentkatolna saját közönsége előtt játszott szoros találkozót Szitabodza ellen, végül a felső-háromszéki alakulat vereséget szenvedett. A Bardoc–Perkő meccset is igyekeznek még idén bepótolni, amennyiben az időjárási körülmények és a pálya minősége lehetővé teszi, ellenkező esetben csak jövő tavasszal kerül rá sor.

Eredmények, 8. forduló: Kovászna–Uzon 11–1 (gólszerzők: Farczádi Tivadar 4., Alin Damian 6., 31., 33., 40., 65., Alexandru Zală 49., Sabin Dîrstaru 64., 82., Bagoly Benjámin 74., 89., illetve Török Attila 90.), Szentkatolna–Szitabodza 0–2 (gólszerzők: Robert Budilean 4., Silviu Muntean 10.).

A táblázat:

1. Kovászna 13 0 1 72–6 39

2. Barót 12 2 0 70–17 38

3. Bardoc 10 1 2 56–12 31

4. Zágon 8 3 3 43–22 27

5. Szitabodza 8 2 4 56–25 26

6. Árkos 7 2 5 44–32 23

7. Maksa 6 0 8 36–49 18

8. Zágonbárkány 5 2 7 39–31 17

9. Szentkatolna 4 5 5 23–32 17

10. Nagyajta 5 1 8 20–47 16

11. Perkő 4 3 6 29–30 15

12. Papolc 4 2 8 30–61 14

13. Bodzaforduló 3 0 11 19–60 9

14. Csernáton 2 0 12 17–58 6

15. Uzon 1 1 12 20–92 4

A megyei labdarúgó-bajnokság 2026. március 15-én folytatódik. (miska)