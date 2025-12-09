A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. december 9., kedd, Szabadidő
  • Készülődés. Fotó: Albert Levente
    Készülődés. Fotó: Albert Levente
Kovászna telel az élen (Labdarúgás, 4. Liga)

Az előzetes tervekkel ellentétben nem kezdték el a megyei labdarúgó-bajnokság visszavágó-sorozatát decemberben, ugyanis a csapatok többsége anyagi okokra hivatkozva azt szorgalmazta, hogy csak jövő márciusban vágjanak neki az idény második felének.
Nagy sikerű országos kisállat-kiállítás Sepsiszentgyörgyön

Közel 4500 látogató tekintette meg az országos galamb-, tyúk-, nyúl- és tengerimalac-kiállítást november 28. és 30. között a volt dohánygyár épületében. Az ország minden szegletéből érkeztek kiállítók, nem is számítottak ennyi versenyző benevezésére. Főszervező az országos szövetség és tagja, a Háromszéki Fajtabaromfi- és Kisállattenyésztők Egyesülete, a kiállítás sikeréhez hozzajárult a megyei tanács, a szentgyörgyi polgármesteri hivatal és az Agrosic Közösségek Közti Társulás. Az országos kiállításról és a kisállattenyésztők megyei egyesületéről Bartha Balázs elnökkel beszélgettünk.
