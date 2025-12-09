A nap fotója

Következő írásunk

Közel 4500 látogató tekintette meg az országos galamb-, tyúk-, nyúl- és tengerimalac-kiállítást november 28. és 30. között a volt dohánygyár épületében. Az ország minden szegletéből érkeztek kiállítók, nem is számítottak ennyi versenyző benevezésére. Főszervező az országos szövetség és tagja, a Háromszéki Fajtabaromfi- és Kisállattenyésztők Egyesülete, a kiállítás sikeréhez hozzajárult a megyei tanács, a szentgyörgyi polgármesteri hivatal és az Agrosic Közösségek Közti Társulás. Az országos kiállításról és a kisállattenyésztők megyei egyesületéről Bartha Balázs elnökkel beszélgettünk.