Nagy sikerű országos kisállat-kiállítás Sepsiszentgyörgyön

Közel 4500 látogató tekintette meg az országos galamb-, tyúk-, nyúl- és tengerimalac-kiállítást november 28. és 30. között a volt dohánygyár épületében. Az ország minden szegletéből érkeztek kiállítók, nem is számítottak ennyi versenyző benevezésére. Főszervező az országos szövetség és tagja, a Háromszéki Fajtabaromfi- és Kisállattenyésztők Egyesülete, a kiállítás sikeréhez hozzajárult a megyei tanács, a szentgyörgyi polgármesteri hivatal és az Agrosic Közösségek Közti Társulás. Az országos kiállításról és a kisállattenyésztők megyei egyesületéről Bartha Balázs elnökkel beszélgettünk.

Mint megtudtuk, az egyesületet 2000-ben jegyezték be a néhai Tulit Imre kezdeményezésére. Abban az évben a tagok részt vettek a megyei szaktanácsadói hivatalnak a tanügyi törvény által is elismert 360 órás szakmai felkészítőjén, ahol állattenyésztő mérnökök és állatorvosok tartottak elő­adásokat. Az egyesület 2001 februárjában rendezte meg az első megyei szintű, bemutatkozó kiállítását a városi új sportcsarnokban. Azóta a Covid-járványos négy évet leszámítva minden évben megszervezik a kiállításokat, eddig 17 megyei, 2 székelyföldi és a mostani országost, összesen 20 kiállítást szerveztek. Jelenleg az egyesületnek 22 aktív tagja van.

A mostani országos kiállítás szentgyörgyi megszervezése Bartha Balázs kezdeményezésére történt. Sikerült meggyőznie az országos szövetség elnökét, Florin Gătejescut, hogy az ország központjában szervezzék meg, mivel ide sokkal könnyebb eljutni az állatokkal az ország minden szegletéből. A szövetség is ünnepként kezelte a kiállítást, hiszen ez volt a 25. jubileumi kiállításuk. Az eddigieket mind Bukarestben vagy Ploiești-en szervezték évente. Az országos elnök nagyon elégedett volt a szervezés minőségével, és azt ígérte, lehetséges, hogy a jövő évben is itt lesz a kiállítás.

A gidófalvi Incze István székesfehérvári bukója, mely elnyerte a bajnoki címet. Fotó: Incze István

Több mint egy hetet vett igénybe a kiállítás előkészítése. A szervezés kemény feladat elé állította az egyesületi tagokat, de mint Bartha Balázs elmondta, szerencsére vannak még jóindulatú emberek, így a kiállítótermek előkészítésében, a ketrecek összeszerelésében segítettek az Agrosic szakemberei és számos önkéntes is. Nem volt elég a helyi egyesület tulajdonában levő kiállítóketrec, így a szomszéd megyékből is kölcsön kellett kérni. Nem számítottak ennyi benevezőre, a szövetség által kiadott katalógus szerint 456 kiállító nevezett be 3860 kisállattal, így a volt dohánygyár épületének három szintjét teljesen megtöltötték szebbnél szebb állatokkal.

Minden korosztályú tenyésztő jelen volt, a 80 évestől a legfiatalabbig. Az utóbbi Bartha Dávid, aki alig töltötte be a 8. életévét, és a törpe német lábtollas tyúkjaival közel állt a bajnoki cím megszerzéséhez, kétökölnyi tyúkja 94 pontot ért el, egyetlen ponttal maradva le a bajnoktól. Dávid a megyei egyesület elnökének a fia, az elnök elmondása szerint otthon is különösen gondját viseli a törpetyúkoknak, jelenleg 14 egyede van, mindennap eteti, itatja, takarít a kifutóban és almoz. Nagyon szereti ezt a fajtát, és az állomány felszaporítása a célja.

Küllemi bírálat

A kiállítás megnyitását megelőző napon, november 27-én zajlott a kiállított állatok küllemi bírálata. 28 képesített bíró minősítette az állatokat hivatalos pontozásos rendszer alapján. Mind a három fajnál, a nyulaknál, galamboknál és szárnyasoknál a maximális pontszám a száz. A nyulaknál pontozzák a súlyt, az állat standardnak megfelelő típusát, formáját és a testfelépítést, a szőrzet minőségét, valamint az állat ápoltságát és egészségét. A galamboknál pontozzák a standard leírásnak megfelelő általános megjelenést, az alakot, a formát, a fej alakját, a tollazat minőségét és rajzát, a kiállítási kondíciót. A tyúkoknál pontozzák az általános megjelenést, a súlyt, a magasságot, a formát, a fej szépségét, a taraj minőségét, a tollazat minőségét és rajzolatát, a faroktollazat minőségét, a lábak erősségét.

A galamboknál 1197 egyedet mutattak be, összesen 71 fajtát, és ezek számos színváltozatát, amelyeket külön bíráltak, ugyanakkor sok egzotikus fajtát is elhoztak: a rengeteg postagalamb, pávatollas és bukó fajta mellett a hústermelésre nemesített King fajtát, különböző sirályfajtákat, kosfejű galambokat. A tyúkoknál 37 fajtát mutattak be, itt is számos színváltozattal és számos egzotikus fajtával. A libáknál csak a román liba szerepelt, a rucáknál pedig 7 fajtát, köztük az indiai futórécét és a törpe rucát láthattuk. A nyulaknál 15 fajtát mutattak be a kiállítók, számos színváltozattal. De volt mint egzotikum hermelinfajtájú, kos- és oroszlánfejű, valamint számos törpenyúl.

A háromszéki egyesület tagjainak állatai jól szerepeltek a bírálaton. A galamboknál a gidófalvi Incze István két, a sepsiszentgyörgyi Urecky Ottó egy bajnoki címet nyert tojóival a székesfehérvári bukó fajtánál. A tyúkoknál Kocsis Roland megyeszékhelyi tenyésztő olasz fajtájú tojójával nyert bajnoki címet, a nyulaknál a sepsiszentgyörgyi Simon Ferenc oroszlánfejű tenyészanyájával nyerte el az országos bajnoki címet.

Elismertetés, ráfordítás, jövedelem

A kiállításon több fajtaelismerésre váró tyúkot és nyulat is bemutattak. Bartha Balázs elmondása szerint el szeretnék ismertetni a székely nyulat mint különálló fajtát a Hargita megyei Rákossy Zsigmond állatorvos vezetésével, és tyúkfajtaként a székely viadort.

A kiállításra még egzotikumként alpakát és kecskéket is elhoztak, természetesen versenyen kívül.

Az elnök arról is beszélt, hogy a kisállattartás nem csak hobbi, ha ügyesen csinálják, pénzt is hoz a konyhára. Példaként említette, hogy egy tyúk napi takarmánya 1 lejbe kerül, a házi tojás darabját pedig 1,5 lejben futva elviszik. És ha jó minőségű tyúkállományod van, egy tenyésztojást 10–12 lejért is el lehet adni. Az élő tenyészállatok értékesítéséből is jövedelmet lehet szerezni, mint felhozta, a kiállításon a tenyészkakasokért az 500 lejt is elkérték, a nyulaknál egy német óriás bakot 400 euróért, vagyis 2000 lejért adtak el.

Bartha Balázs elnök ezúton is szeretné megköszönni a támogatók segítségét, ezek közül csak néhányat említenénk: a megyei tanács, a szentgyörgyi tanács, az Agrosic, a Dália virágtermesztő cég, a Park vendéglő, a megyeszékhelyi Tega, a villanypásztorokat gyártó Agro Electro cég, a Toyota autómárka hazai képviselete, valamint a kiállított állatok számára a koncentrált takarmányt biztosító Beszterce megyei Evialis cég.