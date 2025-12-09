Vasárnap délben nyílt meg a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum időszakos kiállítási termében az idei esztendő utolsó tárlata, mely a kézdivásárhelyi intézmény és a Paksi Városi Múzeum idén indított többéves közös múzeumi-tudományos együttműködési programja révén valósult meg.

A vándorkiállítás a Bottyánsánc az évezredek forgatagában címet viseli és az atomvároshoz tartozó Dunakömlőd közelében található, úgynevezett Bottyánsánc történetét meséli el a bronzkortól egészen a Rákóczi-szabadságharcig műtárgymásolatok, makettek, feliratok, szövegek, képek és felöltöztetett bábuk segítségével.

A Paks testvérvárosból érkezett küldöttség tagjait és az érdeklődőket házigazdaként Dimény Attila muzeológus, az intézmény vezetője köszöntötte, majd Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere, Barnabás István, Paks alpolgármestere és Mezősi Árpád, Paks nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnoka mondott ünnepi köszöntőt, méltatva a két város kapcsolatát, illetve a tárlatot. A kiállítást Fazekas Ferenc, a Paksi Városi Múzeum igazgatója nyitotta meg.

A tárlat bemutatja, hogy ezen a löszplatón, amely a Duna mellett helyezkedett el, milyen katonai objektumok épültek fel a bronz- és a római korban, valamint a Rákóczi-szabadságharc ideje alatt. Paks város története rendkívül változatos, és hosszú időre nyúlik vissza. A Sánchegyen az emberi megtelepedés kezdete a bronzkorra tehető, később, a római korban katonai tábor állt itt, majd a 18. században, a Rákóczi-szabadságharc alatt rövid ideig használt palánkvárat emeltek a kurucok (a Bottyánvárat). A későbbi évszázadokban szántóföldek és szőlősök vették birtokba a dombot, egészen az ásatások megindulásáig, s végül a romkert létrejöttéig.

Az időszakos tárlat jövő év február 27-ig tekinthető meg.