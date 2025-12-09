„Felháborodással értesültünk arról, hogy szombat este az FC Argeș ultrái Újtusnádon letépték a magyar zászlót, majd a cselekményről készült felvételt közzétették közösségi oldalukon. Ez az eset mélységesen sérti a magyar közösség méltóságát és teljes mértékben elítélendő” – írta tegnapi közleményében a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megteszi a feljelentést a megfelelő szerveknél – hangsúlyozzák a dokumentumban – rongálás, valamint a közösség elleni uszítás és gyűlöletre való felbujtás gyanújának kivizsgálása érdekében. „Határozottan kiállunk amellett – folytatják –, hogy a közösségellenes, gyűlöletkeltő és provokatív cselekményeknek nincs helyük sem Erdélyben, sem Romániában, és továbbra is minden rendelkezésünkre álló jogi eszközzel fellépünk a magyar közösség jogainak és biztonságának védel­mében.”

Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat igazgatója kifejtette: „A hétvégén történt újtusnádi zászlóleszakítás esete rávilágít arra, hogy továbbra is szükség van a közösségek közötti kölcsönös tisztelet erősítésére. Egy nemzeti jelkép megrongálása nem csupán vandalizmus, hanem egy egész közösség iránti tiszteletlenség is, amely tovább növelheti a feszültségeket. Fontos, hogy az ilyen cselekményeket a hatóságok kivizsgálják és a társadalom egyértelműen elutasítsa. A békés együttélés alapja a másik közösség identitásának és jelképeinek tisztelete, ezért minden ilyen esetet komolyan kell venni, valamint határozottan, erőteljesen és következetesen fellépni.” (nbs)