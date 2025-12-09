Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Két autó ütközött Szépmezőn

2025. december 9., kedd, Közélet

Közúti baleset történt Szépmezőnél hétfő délelőtt. Egy országútra kihajtó autó összeütközött egy szabályosan közlekedő járművel.

  • Fotó: Háromszék
    Fotó: Háromszék

A baleset következtében az országútra kihajtó sofőr, egy 47 éves férfi megsérült, őt a mentők kórházba szállították. Mindkét járművezetőt alkoholszondáztatták, egyikük sem fogyasztott szeszes italt. A mentés, illetve helyszínelés idejére a rendőrök lezárták az egyik közlekedési irányt, a feltorlódott autókat felváltva engedték tovább. A hatóságok folytatják a vizsgálatot a baleset körülményeinek tisztázására.

A Kovászna megyei rend­őrség azt is közölte, hogy szombaton estefelé Kovásznán igazoltattak egy kvaddal közlekedő férfit. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a 38 éves vezetőnek nincs jogosítványa, és az alkoholszonda 0,55 mg/l szesztartalmat mutatott. A férfit kórházba kísérték mintavételre. Az ügyben büntetőeljárás indult jogosítvány nélküli és ittas járművezetésért. (sz.)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-09 08:00 Cikk megjelenítése: 483 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 108
szavazógép
2025-12-09: Közélet - :

Elítélik az újtusnádi zászlógyalázást (Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat)

„Felháborodással értesültünk arról, hogy szombat este az FC Argeș ultrái Újtusnádon letépték a magyar zászlót, majd a cselekményről készült felvételt közzétették közösségi oldalukon. Ez az eset mélységesen sérti a magyar közösség méltóságát és teljes mértékben elítélendő” – írta tegnapi közleményében a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat.
2025-12-09: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Megörvendeztetni a nélkülöző gyermekeket (Karácsonyi kihívás)

Sepsiszentgyörgyön, illetve a városhoz tartozó településeken – Kilyén, Szotyor, Szépmező – élő, nélkülöző gyermekeknek gyűjt ismét ajándékokat a Máltai Szeretetszolgálat megyeszékhelyi szervezete. Christmas Challenge / Karácsonyi kihívás néven ismertté vált akciójukat immár hatodik alkalommal hirdetik meg azzal a céllal, hogy a szeretet ünnepén azokat is megörvendeztessék, akiknek másként minden bizonnyal szűkösebb lenne a karácsonyuk.
rel="noreferrer"