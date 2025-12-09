Két autó ütközött Szépmezőn

A baleset következtében az országútra kihajtó sofőr, egy 47 éves férfi megsérült, őt a mentők kórházba szállították. Mindkét járművezetőt alkoholszondáztatták, egyikük sem fogyasztott szeszes italt. A mentés, illetve helyszínelés idejére a rendőrök lezárták az egyik közlekedési irányt, a feltorlódott autókat felváltva engedték tovább. A hatóságok folytatják a vizsgálatot a baleset körülményeinek tisztázására.

A Kovászna megyei rend­őrség azt is közölte, hogy szombaton estefelé Kovásznán igazoltattak egy kvaddal közlekedő férfit. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a 38 éves vezetőnek nincs jogosítványa, és az alkoholszonda 0,55 mg/l szesztartalmat mutatott. A férfit kórházba kísérték mintavételre. Az ügyben büntetőeljárás indult jogosítvány nélküli és ittas járművezetésért. (sz.)