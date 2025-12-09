Sepsiszentgyörgyön, illetve a városhoz tartozó településeken – Kilyén, Szotyor, Szépmező – élő, nélkülöző gyermekeknek gyűjt ismét ajándékokat a Máltai Szeretetszolgálat megyeszékhelyi szervezete. Christmas Challenge / Karácsonyi kihívás néven ismertté vált akciójukat immár hatodik alkalommal hirdetik meg azzal a céllal, hogy a szeretet ünnepén azokat is megörvendeztessék, akiknek másként minden bizonnyal szűkösebb lenne a karácsonyuk.

A hátrányos helyzetű gyermekek öröméért meghirdetett adománygyűjtés népszerűségét jól jelzi, hogy az előző évben több mint ezer gondosan összeállított, díszes papírba csomagolt ajándékdoboz érkezett a szeretetszolgálat felhívására. A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is az osztályközösségeket szólítják meg, arra ösztönözve őket, hogy karácsony közeledtével jótékonykodjanak: készítsenek vagy gyűjtsenek minél több ajándékokkal teli dobozt és ezekkel nevezzenek be az adománygyűjtő versenybe, amelynek fődíja egy-egy emlékezetes, élményekben bővelkedő csapatösszerázó nap lesz. Az ajándékgyűjtő kihívásban az osztályok létszáma fele plusz egy csomaggal lehet részt venni ebben az évben is.

Hogy mi kerüljön a dobozokba? A szervezők azt tanácsolják, hogy tanfelszerelést, tisztálkodási szereket, ruhaneműt, édességet, apróbb játékot ajándékozzunk, figyelve arra, hogy a csomagba ne tegyünk semmiféle romlandó terméket. A szépen becsomagolt dobozokon fel kell tüntetni, kinek szántuk a meglepetést: fiúnak vagy lánynak, illetve a korosztályt is.

Az ajándékokat két alkalommal, december 11-én, csütörtökön, illetve 16-án, kedden 17 és 19 óra között lehet átadni a máltás önkénteseknek a következő helyszíneken: a főtéren a kőszínpadnál, a Szemerja negyedi Bertis üzletnél, valamint az 1918. december 1. úton lévő Amigo üzletnél (az egykori söröző). Ugyanitt lehet majd regisztrálni a versenybe is. Amennyiben valaki egyénileg csatlakozna a kezdeményezéshez, adományát a már említett időpontokban, helyszíneken adhatja át a szervezőknek. Csomagokat fogadnak a szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi, Horgász utca 34. szám alatti székházában is.

A karácsonyi kihívással kapcsolatos további tudnivalók olvashatók a sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálat Facebook-oldalán.