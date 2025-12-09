Győzelmek és vereségek

Nicușor Dan ugyanis egyértelmű vereséget szenvedett, és nem csupán azzal, hogy az általa túlságosan (az államelnök számára előírt semlegességet sutba dobva) nyíltan támogatott Cătălin Drulă alig negyedik lett; a szociáldemokraták és a szélsőségesek legyőzője ugyanis épp velük bánt kesztyűs kézzel a Cotroceni-palotába való beköltözése óta, és e pártok jelöltjei is alulmaradtak, mégpedig a liberális kormányfő pártfogoltjával szemben. Ciucu megválasztása tehát nemcsak azt jelzi, hogy a bukarestiek nem kérnek sem a PSD, sem az AUR kínálatából, hanem azt is, hogy az államfő – aki tisztségbe lépése óta szinte teljesen hátat fordított a korábban általa is agyondicsért Ilie Bolojannak – téves úton jár. Kemény lecke ez ilyen hamar – hivatali elődje, Klaus Iohannis csak az első mandátuma vége felé kezdett veszíteni népszerűségéből –, de reméljük, hogy a tudós civil aktivistából politikussá lett Nicușor Dan megérti.

Mert a PSD láthatóan semmit sem ért. A nemrég pártelnökké választott Sorin Grindeanu egyik szeme ugyan nevet, hiszen megúszta egy házon belüli trónkövetelő fellépését, ám a másik sír, mert a párt jelöltje egy éven belül harmadszor lett harmadik. Tavaly ilyenkor Marcel Ciolacu, tavasszal Crin Antonescu, most pedig Daniel Băluță maradt a szélsőséges pályázó mögött, és ezt valószínűleg még fájdalmasabbá teszi, hogy az AUR támogatásával induló, második helyen végző Anca Alexandrescu a PSD korábbi vezetőinek neveltje. Sokatmondó, ahogy Grindeanu a kudarcot fogadta: azonnal támadásba lendült az (amúgy is gyengélkedő) USR ellen, és ismét meglebegtette a kormányból való kilépést, emígy – a Buzău megye élére fölényesen megválasztott Marcel Ciolacu volt kormányfővel együtt – igazolva azt a korántsem kósza benyomást, hogy az AUR-t érzik közelebb magukhoz.

Azt a pártot, amelyik a bukaresti főpolgármester-választás másik nagy győztese. George Simion számára kimondottan előnyös, hogy Anca Alexandrescu második lett: így nem veszélyezteti vezéri pozícióját (Grindeanuhoz hasonlóan Simionnak is gondja volt arra, hogy ellenjelölt nélkül választassa újra magát a pártelnöki tisztségbe), de több voksot kapott a PSD emberénél, sőt: másfél év alatt hétszeresére (a 2024-es önkormányzati választásokon elért bő 3 százalékról közel 22 százalékra) nőtt az AUR jelöltjére szavazók aránya, ami ismét csak azt jelzi, hogy a választók elégedetlenek a dolgok menetével.

És itt érünk vissza a kormányzáshoz. A reformok megvalósításában pártján belül is szabotált Ilie Bolojan a hozzá közel álló Ciprian Ciucu megválasztásával némi levegőhöz jutott a PNL-ben és a kormánykoalícióban, de ez csak pillanatnyi felszusszanást jelent, amíg a PSD és az USR a sebeiket nyalogatják. A koalíció összetétele nem változott, a hangulat azonban még feszültebb lett, így a kormányfő továbbra is vékony jégen mozog – de kapott egy kis megerősítést a bukarestiektől, ezt eredményekre kellene váltania.

Ilie Bolojan és Ciprian Ciucu. Fotó: Facebook / Ilie Bolojan