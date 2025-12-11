Újabb pontgazdag és kiélezett mérkőzést vívott egymással a pályaválasztó Kolozsvári U és a címvédő Sepsi-SIC tegnap a Szabó Kati Sportcsarnokban. A női kosárlabda Román Kupa negyeddöntőjének visszavágóját 102–73-ra nyerték a zöld-fehérek, akik így kettős győzelemmel jutottak a sorozat négyes döntőjébe, ahol a Bukaresti Rapid, az Aradi FCC és a Târgoviște vár rájuk.

Akárcsak a keddi meccset, a tegnapi erdélyi párharcot is kolozsvári kosár vezette fel, amelyre gyorsan felelt a szentgyörgyi csapat. A 6. percben már 10 ponttal vezetett a Sepsi-SIC, a negyed végére pedig 16–29-re alakult az eredmény. A második szakaszt 5–0-val kezdték az egyetemista lányok, amelyet egy 8–0-s háromszéki roham követett (21–37). Innen egyre kiélezettebbé vált a küzdelem, olyannyira, hogy rohamosan apadt a mieink fölénye (36–44). Szentgyörgyi időkérés után teljesen megváltozott a játék képe, és a címvédő zöld-fehérek plusz tizenkilenccel vonultak nagyszünetre (38–57).

A térfélcserét követően is kiegyenlített volt a küzdelem, ám Zoran Mikeš tanítványainak így is sikerült növelniük az előnyüket (57–82). Az utolsó negyed elején a kolozsváriak irányították az összecsapást, ám szentgyörgyiek nem engedték túl közel riválisukat. A 34. percben 30 pontos volt a kincses városiak hátránya (63–93), akik ennek ellenére minden labdáért keményen harcoltak. A találkozót négy ifjúsági játékossal fejezte be a Sepsi-SIC (73–102), amely kettős győzelemmel abszolválta a negyeddöntőt.

A mérkőzés legjobbja ezúttal is Davis volt, aki most dupla duplával – 19 pont és 11 lepattanó – zárt, a túloldalon a 23 egységig jutó Lipovan bizonyult a legeredményesebbnek.

Női kosárlabda Román Kupa, negyeddöntő – visszavágó: Kolozsvári U–Sepsi-SIC 73–102 (16–29, 22–28, 19–25, 16–20).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, több mint 75 néző. Vezette: Vlad Cotrobas, Tudor Nicolae Andrei Calina, Petru Niculae. Kolozsvár: Lipovan 23/12, David 8/3, Bara-Németh 2, Taylor 14/3, Morris 9 – Ilieș 8/6, Rus, Axintie, Popovici 3/3, Chiș 6/6, Horváth. Vezetőedző: Ionel Brustur. Sepsi-SIC: Gereben 15/9, Davis 19/9, Cătinean 8, Ghiță 9, Szabó 20/12 – Holló, Mikeš 12/6, Haranguș 3/3, Armanu 3/3, Papuc, Cazacu, Mérész 13. Vezetőedző: Zoran Mikeš.